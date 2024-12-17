Сильнейшее землетрясение произошло в Вануату. Последствия

Как заявили в геологической службе США, глубина землетрясения позволяет предположить, что оно произошло под границей Австралийской и Тихоокеанской плит в районе Кораллового моря. В этом регионе Австралийская плита движется с востока на северо-восток относительно Тихоокеанской плиты со скоростью примерно 85 мм/год. Район, где встречаются Австралийская и Тихоокеанская плиты, является одним из самых сейсмически активных в мире. За последние 100 лет это уже 25-е землетрясение. Самым крупным зарегистрированным событием в этом регионе было землетрясение магнитудой 7,9 примерно в 86 км к юго-западу в декабре 1950 года.