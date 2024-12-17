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Сильнейшее землетрясение произошло в Вануату. Последствия

Много разрушений и есть погибшие.

Сейчас в Ричмонде: +7° 6 м/с 87% 762 мм рт. ст. +8°
Эпицентр землетрясения находился примерно в 30 км от столицы Порт-Вила, на глубине около 57 км
Эпицентр землетрясения находился примерно в 30 км от столицы Порт-Вила, на глубине около 57 кмИсточник: Michael Thompson

Землетрясение магнитудой 7,3 по шкале Рихтера произошло в небольшом островном государстве Вануату, сообщила геологическая служба США. Вануату расположено восточнее Австралии на архипелаге Новые Гебриды и занимает более 80 островов.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился примерно в 30 км от столицы Порт-Вила, на глубине около 57 км. Спустя шесть минут в регионе произошел повторный толчок магнитудой 5,5.

По меньшей мере один человек погиб, а раненые были доставлены в больницу
По меньшей мере один человек погиб, а раненые были доставлены в больницуИсточник: Michael Thompson

Reuters пишет со ссылкой на местного журналиста Дэна МакГарри, что по меньшей мере один человек погиб, а раненые были доставлены в больницу. Дорога, соединяющая Порт-Вилу с международным судоходным терминалом, была заблокирована оползнями, большинство сетей мобильной связи оказались отключены. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видны погнутые окна и рухнувшие бетонные колонны в здании, где размещаются иностранные миссии, включая посольства США, Великобритании, Франции и Новой Зеландии. Австралийская телекомпания 7News показала кадры разрушений на соседних островах.

На территории Вануату, расположенной на архипелаге из 80 островов, проживает около 330 тыс. человек. В общей сложности 73 тыс. человек испытали сильные толчки, передает CNN, из них 36 тыс. были жителями Порт-Вилы.

На сайте посольства США в Папуа — Новой Гвинее говорится об отмене рейсов в Вануату и обратно. Также поступают сообщения об оползнях в районе Порт-Вила. Людям рекомендуется избегать входить в здания, поскольку они могут быть повреждены или неустойчивы.

На территории Вануату, расположенной на архипелаге из 80 островов, проживает около 330 тыс. человек
На территории Вануату, расположенной на архипелаге из 80 островов, проживает около 330 тыс. человекИсточник: Michael Thompson

Как заявили в геологической службе США, глубина землетрясения позволяет предположить, что оно произошло под границей Австралийской и Тихоокеанской плит в районе Кораллового моря. В этом регионе Австралийская плита движется с востока на северо-восток относительно Тихоокеанской плиты со скоростью примерно 85 мм/год. Район, где встречаются Австралийская и Тихоокеанская плиты, является одним из самых сейсмически активных в мире. За последние 100 лет это уже 25-е землетрясение. Самым крупным зарегистрированным событием в этом регионе было землетрясение магнитудой 7,9 примерно в 86 км к юго-западу в декабре 1950 года.