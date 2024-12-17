Сильнейшее землетрясение произошло в Вануату. Последствия

Землетрясение магнитудой 7,3 по шкале Рихтера произошло в небольшом островном государстве Вануату, сообщила геологическая служба США. Вануату расположено восточнее Австралии на архипелаге Новые Гебриды и занимает более 80 островов.
Сообщается, что эпицентр землетрясения находился примерно в 30 км от столицы Порт-Вила, на глубине около 57 км. Спустя шесть минут в регионе произошел повторный толчок магнитудой 5,5.
Reuters пишет со ссылкой на местного журналиста Дэна МакГарри, что по меньшей мере один человек погиб, а раненые были доставлены в больницу. Дорога, соединяющая Порт-Вилу с международным судоходным терминалом, была заблокирована оползнями, большинство сетей мобильной связи оказались отключены. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видны погнутые окна и рухнувшие бетонные колонны в здании, где размещаются иностранные миссии, включая посольства США, Великобритании, Франции и Новой Зеландии. Австралийская телекомпания 7News показала кадры разрушений на соседних островах.
На территории Вануату, расположенной на архипелаге из 80 островов, проживает около 330 тыс. человек. В общей сложности 73 тыс. человек испытали сильные толчки, передает CNN, из них 36 тыс. были жителями Порт-Вилы.
На сайте посольства США в Папуа — Новой Гвинее говорится об отмене рейсов в Вануату и обратно. Также поступают сообщения об оползнях в районе Порт-Вила. Людям рекомендуется избегать входить в здания, поскольку они могут быть повреждены или неустойчивы.
Как заявили в геологической службе США, глубина землетрясения позволяет предположить, что оно произошло под границей Австралийской и Тихоокеанской плит в районе Кораллового моря. В этом регионе Австралийская плита движется с востока на северо-восток относительно Тихоокеанской плиты со скоростью примерно 85 мм/год. Район, где встречаются Австралийская и Тихоокеанская плиты, является одним из самых сейсмически активных в мире. За последние 100 лет это уже 25-е землетрясение. Самым крупным зарегистрированным событием в этом регионе было землетрясение магнитудой 7,9 примерно в 86 км к юго-западу в декабре 1950 года.