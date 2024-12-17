Лучшие сорта тыквы: рейтинг топ-15 сладких тыквин для открытого грунта

Тыква — одна из древнейших овощных культур, семена которой (возрастом около 7 тысяч лет) были найдены в Америке во время археологических раскопок. Сегодня целебные и диетические качества тыквы имеют научное подтверждение. В детском питании этот овощ по содержанию витаминов может соперничать с морковью и даже яблоками. На сегодняшний день существует около 200 сортов тыквы, которые могут употребляться в пищу, и разобраться в этом многообразии довольно трудно даже опытным огородникам, что уж говорить о начинающих садоводах. В этой статье мы собрали подробную информацию о 15 лучших сортах тыквы по мнению редакции.