Лучшие сорта тыквы: рейтинг топ-15 сладких тыквин для открытого грунта

Тыква — одна из древнейших овощных культур, семена которой (возрастом около 7 тысяч лет) были найдены в Америке во время археологических раскопок. Сегодня целебные и диетические качества тыквы имеют научное подтверждение. В детском питании этот овощ по содержанию витаминов может соперничать с морковью и даже яблоками. На сегодняшний день существует около 200 сортов тыквы, которые могут употребляться в пищу, и разобраться в этом многообразии довольно трудно даже опытным огородникам, что уж говорить о начинающих садоводах. В этой статье мы собрали подробную информацию о 15 лучших сортах тыквы по мнению редакции.
Зимой из тыквы можно готовить множество вкусных блюд: при правильном хранении она продолжает дозревать, становясь еще вкуснее и полезнее — сухие вещества превращаются в сахар и каротин. У некоторых сортов каротина даже больше, чем у моркови.
Популярные для выращивания виды тыквы
Отношение к тыквенному вкусу бывает разным, и вкус у различных сортов тыквы сильно варьируется. Некоторые предпочитают сорта с классическим овощным привкусом для приготовления супов-пюре, в то время как другим нужны сладкие десертные сорта для перекуса сырыми ломтиками. Разнообразие сортов может удовлетворить любые предпочтения. В России тыква представлена тремя видами:
Тыква крупноплодная. Считается самой морозостойкой среди всех видов тыквы, культивируемых в России. Она успешно растет как на юге, так и в средней полосе. Название этого вида говорит само за себя: плоды бывают очень крупными, порой достигают 90 кг и более. Внешний вид варьируется от зеленого до розового и белого, а семена могут быть молочного или бронзового оттенков. Листья крупноплодной тыквы округлой формы и цельные.
Тыква мускатная. Характеризуется плодами, которые чаще всего имеют цилиндрическую или овальную форму, а семена — грязно-серые. После сбора урожая мякоть мускатной тыквы выглядит бледной (бежевой или светло-оранжевой) и имеет пресный вкус с легким мускатным ароматом. Однако при хранении мякоть тыквы приобретает яркий оранжевый цвет, аромат усиливается, а содержание сахара возрастает. Важно отметить, что при длительном хранении (более полугода) мякоть может распадаться на волокна и терять свои ценностные качества.
Тыква твердокорая. Имеет небольшие плоды, которые созревают быстрее, чем у остальных видов. Созревание можно определить по усохшей плодоножке. Стебель у твердокорой тыквы имеет резкие грани, бородавчатую поверхность и покрыт колючими волосками, а листья имеют пятиугольную форму. Семена этой тыквы отличаются отменным вкусом и, как правило, имеют кремовый цвет.
Топ-15 лучших сортов сладкой тыквы для открытого грунта
Сортов тыквы очень много, но все ли они урожайные, сладкие, хорошо хранятся и транспортируются? Мы подготовили для вас обзор 15 лучших сортов сладкой тыквы для выращивания в открытом грунте.
1. «Грибовская зимняя»
Тыква «Грибовская зимняя» — это овощ с привлекательным товарным видом, относящийся к среднеплодным сортам. Обычно весит 3—4 кг, однако бывают и более крупные экземпляры, достигающие около 7 кг. Тыква имеет шаровидную форму с приплюснутыми боками. Ее тонкая, но прочная кожура равномерно окрашена в серо-зеленый цвет и не имеет заметного рисунка. Поверхность гладкая, хотя иногда встречаются тыквы с выраженными ребрами. В мякоти содержится небольшое количество плоских семян.
Срезанные тыквы легко поддаются транспортировке и обладают хорошими качествами хранения. Интересно, что с течением времени они становятся все более вкусными и ароматными.
Характеристики
|Вес тыквин
|3—4 кг
|Сроки созревания
|Позднеспелый сорт
|Мякоть
|Ярко-желтого или красновато-желтого цвета. Плотная, сочная, нежная, откалывающаяся
|Вкус
|Выраженная сладость, легкая сахаристость дополнены ярким тыквенным ароматом
|Регион
|Средневолжский
|Применение
|Для диетического и детского питания, переработки на соки
Плюсы и минусы
Плюсы:
Устойчивость к основным заболеваниям тыквенных культур.
Хорошо хранится и перевозится.
Собранный урожай широко используют в кулинарии: тыкву добавляют в первые и вторые блюда, делают соки, варенье, из нее готовят начинку для выпечки. Кроме того, сорт подходит для детского и диетического питания.
Очень продуктивный сорт при правильном уходе. В среднем одно растение за сезон дает 10—12 кг сочных овощей.
Минусы:
Средний иммунитет. Иногда посадки атакуют паутинные клещи, слизни и бахчевая тля.
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2. «Крошка»
Этот сорт относится к плетистым сортам и характеризуется средней мощностью роста. Длинные плети усыпаны крупными почковидными зелеными листьями. Плоды имеют деревянистую, крепкую кору светло-серого цвета с голубоватым оттенком и иногда с розоватыми разводами. Форма плодов плоскоокруглая, поверхность гладкая.
Внутреннее строение тыквы состоит из трех плотно расположенных планцет с семенными гнездами закрытого типа. Крупные удлиненные семена имеют желтый цвет и составляют 1,2% от общей массы ярко-оранжевой, плотной, ломкой и малосочной мякоти. Состав мякоти: сухое вещество — 16,2%, сахара — 9,2%, каротин — 12,1 мг на 100 г сырого вещества. Благодаря толстой коре плоды могут храниться примерно до марта.
Характеристики
|Вес тыквин
|2,5—3 кг
|Сроки созревания
|Среднеспелый сорт
|Мякоть
|Ярко-оранжевого цвета, без волокон и вязкости
|Вкус
|Очень сладкий
|Регион
|Нижневолжский, Дальневосточный
|Применение
|Для употребления в свежем виде, для всех видов переработки, для домашней кулинарии, для получения семян
Плюсы и минусы
Плюсы:
Крепкий иммунитет, оптимальный размер, длительная лежкость.
Возможность транспортировки на большие расстояния.
Отличные показатели урожайности, вкуса и аромата.
Сорт подходит для выращивания как в открытом, так и в защищенном грунте.
Этот сорт отличается неприхотливостью, сильным иммунитетом и высокой устойчивостью к атакам насекомых-вредителей
Минусы:
Возможность поражения мучнистой росой.
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3. «Лечебная»
Этот сорт тыквы обладает отличными вкусовыми качествами. Ярко-оранжевая мякоть отличается плотной, хрустящей, мясистой и сочной текстурой, не имеет волокон и пустот. Вкус овоща сбалансирован: сладость летнего урожая гармонично сочетается с фруктовыми нотами и ярко выраженным тыквенным ароматом.
Одним из больших преимуществ сорта считается полезный состав мякоти, который включает витамины E, B1, B2, а также каротин и клетчатку. Тыква идеально подходит для детского и диетического питания. Кроме того, тыква «Лечебная» активно используется в кулинарии: ее запекают, из нее готовят каши, десерты и соки, а также используют в качестве начинки для выпечки.
Характеристики
|Вес тыквин
|3,0—5,5 кг
|Сроки созревания
|Раннеспелый сорт
|Мякоть
|Оранжевого цвета, хрустящая, сочная
|Вкус
|Сладкий
|Регион
|Восточно-Сибирский, Северо-Западный, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Волго-Вятский, Центральный
|Применение
|Для диетического и лечебного питания
Плюсы и минусы
Плюсы:
Продуктивность у сорта достаточно высокая. В среднем с одного куста можно собрать около 20 кг сочных плодов.
Тыква этого сорта хорошо переносит засуху, температурные перепады, ночные похолодания.
Минусы:
Слабый иммунитет, поэтому тыква часто подвергается таким заболеваниям, как мучнистая роса, плодовая гниль и антракноз.
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4. «Россиянка»
Плоды этого сорта крупные, имеют форму чалмы с выступающим верхом. Вес одной тыквы варьируется от 1,2 до 1,9 кг. По словам селекционеров, при правильной агротехнике вес плода может достигать 10 кг, однако для этого куст не должен быть слишком загущен развивающимися тыквами. Кожура оранжевого цвета, гладкая, средней толщины, местами хрупкая и очень мягкая. Мякоть рыхлая, нежная и с умеренной сочностью, окрашенная в ярко-оранжевый цвет. Толщина стенки тыквы в разрезе составляет 4—6 см.
Тыква «Россиянка» имеет сладковатый вкус, притом что аромат для многих напоминает дыню. В среднем сухого вещества в мякоти 7—8%, а сахара — 4,5%. В овоще содержатся витамины группы B, C, а также каротиноиды. По назначению сорт универсальный. Используется для приготовления каш, соков, пюре, салатов, выпечки и супов, а также для приготовления варенья. Реже тыкву консервируют.
Характеристики
|Вес тыквин
|1,2—1,9 кг
|Сроки созревания
|Раннеспелый сорт
|Мякоть
|Ярко-оранжевого цвета, рассыпчатая, очень нежная, малосочная
|Вкус
|Сладкий
|Регион
|Центральный, Восточно-Сибирский, Волго-Вятский, Дальневосточный
|Применение
|Для приготовления каш, соков, пюре, салатов, выпечки и супов, а также для приготовления варенья
Плюсы и минусы
Плюсы:
Хорошие показатели иммунитета.
Нетребователен в уходе.
Высокая урожайность.
По назначению сорт универсальный.
При правильном уходе с одного куста снимается от 15 до 20 кг тыкв.
Минусы:
При неправильном уходе эта бахчевая культура может подвергнуться нападкам тли, а также заразиться мучнистой росой, антракнозом, корневой гнилью, бактериозом.
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5. «Улыбка»
Тыква относится к классу крупноплодных сортов, и ее плоды могут весить от 700 до 1000 г. Форма тыквы шарообразная, иногда встречаются экземпляры с заметной приплюснутостью. Поверхность плода гладкая, украшена выраженными светлыми полосами. Благодаря прочной кожуре урожай легко переносит транспортировки на большие расстояния и обладает отличной лежкостью (до 6—7 месяцев). Интересно, что во время хранения вкусовые качества тыквы только улучшаются.
Помимо товарной привлекательности, этот сорт тыквы славится своим превосходным вкусом. Ярко-оранжевая мякоть отличается мясистой и плотной консистенцией с умеренной сочностью. Вкус плодов сбалансирован: сладкий, с приятными фруктовыми нотами и летним ароматом. Многие садоводы отмечают, что в этом сорте тыквы можно уловить вкус дыни.
Характеристики
|Вес тыквин
|0,7—1,0 кг
|Сроки созревания
|Раннеспелый сорт
|Мякоть
|Ярко-оранжевого цвета, хрустящая, малосочная
|Вкус
|Сладкий
|Регион
|Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный
|Применение
|Для приготовления каш, овощных рагу, супов. Входит в диетическое и детское меню
Плюсы и минусы
Плюсы:
Сильный иммунитет, сорт устойчив ко многим грибковым инфекциям (мучнистая роса, бактериоз, пероноспороз, антракноз) и нашествию вредителей (проволочник, бахчевая тля, паутинный клещ).
Неприхотлив в уходе.
Великолепные вкусовые качества.
Минусы отсутствуют.
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6. «Витаминная»
Это известный мускатный сорт, который славится высоким содержанием сахара в своих плодах. Его с удовольствием выращивают как на частных подворьях, так и в фермерских хозяйствах благодаря отличным показателям урожайности и способности сохранять сортовые качества при сборе семенного материала. Растения этого сорта хорошо защищены от болезней и вредителей и почти не требуют особого ухода.
Характеристики
|Вес тыквин
|4,5—6,8 кг
|Сроки созревания
|Позднеспелый сорт
|Мякоть
|Ярко-оранжевого, почти красного цвета, хрустящая
|Вкус
|Сладкий и малосладкий
|Регион
|Северо-Кавказский
|Применение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
Семена обладают высокой всхожестью, а рассада быстро приживается.
Выдающиеся вкусовые качества.
Универсальное применение в кулинарии.
Минусы:
Сорт плохо приспособлен для холодных регионов страны.
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7. «Прикубанская»
Плоды имеют продолговатую цилиндрическую форму с небольшим утолщением в нижней части тыквы. Масса тыквины варьируется от 2,3 до 4,6 кг. Кожура окрашена в оранжево-бурый цвет и украшена сеткой из оранжево-коричневых пятен. Она гладкая и тонкая, со слабой сегментацией. Мякоть тыквы нежная, упругая, сочная и мягкая, толщина мякоти плода в расширенной части составляет 3—4 см и имеет красно-оранжевый цвет. Семена этой растительной культуры овально-удлиненной формы среднего размера, светло-серые с кремовыми рубчиками, их количество составляет 0,8%.
Плоды обладают хорошими хранительными качествами, в среднем они могут сохраняться около 90 дней.
Характеристики
|Вес тыквин
|4,5—6,8 кг
|Сроки созревания
|Позднеспелый сорт
|Мякоть
|Ярко-оранжевого, почти красного цвета, хрустящая
|Вкус
|Сладкий и малосладкий
|Регион
|Северо-Кавказский
|Применение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
Главными преимуществами «Прикубанской» тыквы считаются ее полезные свойства, содержащиеся в мякоти.
Кожура легко и аккуратно отделяется от плода, а внутренняя часть отличается мягкостью и высокой сочностью.
У сорта хорошие показатели урожайности.
При благоприятных условиях плоды хранятся до следующего урожая.
Минусы:
Слабый иммунитет к перепаду температур или даже небольшим заморозкам.
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8. «Жемчужина»
Среднепоздний сорт тыквы цилиндрических плодов, удобных для хранения. Растение хорошо справляется с засухой и холодом, а плоды культуры легко транспортировать без утраты их привлекательного внешнего вида. В то же время у этого сорта есть и недостатки. Тыква нуждается в тщательном уходе и качественной почве, и она подвержена болезням и нападению вредителей. Срок хранения составляет около трех месяцев, и ближе к концу этого периода плоды начинают терять свои вкусовые качества.
Характеристики
|Вес тыквин
|2,6—5,6 кг
|Сроки созревания
|Среднепоздний сорт
|Мякоть
|Темно-оранжевого цвета, плотная, хрустящая, сочная
|Вкус
|Сладкий
|Регион
|Северо-Кавказский, Уральский, Дальневосточный
|Применение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
При соблюдении агротехнических норм можно ожидать до 15 кг с 1 кв. м.
Ароматный, нежный вкус.
Тыква этого сорта находит широкое применение в различных областях кулинарии. Из нее готовят супы, каши, разнообразные гарниры и добавляют в рагу. Кроме того, многие запекают тыкву с корицей, изготавливают цукаты, соки и освежающие напитки. Также ее можно консервировать или замораживать. Сорт «Жемчужная» особенно популярен в детском питании.
Минусы:
Растение подвержено мучнистой росе, корневой гнили и другим грибковым заболеваниям. Часто встречается фузариозное увядание, но эту проблему можно легко предотвратить, если перед посадкой обработать семена фунгицидом.
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9. «Цукатная»
Культура имеет длинные и мощные побеги, а листья слаборассеченные и зеленого цвета. На одном растении растет от трех до пяти плодов. Плоды обладают плоскоокруглой формой, и они сегментированы. Кожура плотная, коричневого оттенка, с восковым налетом. Мякоть оранжевая и достигает толщины от 4 до 6 см. Семенное гнездо среднего размера, а семена мелкие и коричневого цвета.
Характеристики
|Вес тыквин
|5,8—7,2 кг
|Сроки созревания
|Среднеспелый сорт
|Мякоть
|Оранжевого цвета, толстая, крахмалистая, плотная, средней сочности
|Вкус
|Нежный и сладкий
|Регион
|Центральный
|Применение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
Это высокоурожайный сорт, который может храниться до семи месяцев.
Сорт обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям.
Мякоть тыквы толстая, крахмалистая, плотная и средней сочности, с приятной консистенцией.
Хорошие вкусовые качества делают этот сорт отличным выбором для приготовления разнообразных блюд.
Высокая транспортабельность.
Минусы отсутствуют.
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10. «Мускатная прованская»
Среднеплетистый сорт. Характеризуется ростом средней силы, а длина его шероховатых и крючковатых плетей составляет 3—4 м. Сегментированные плоскоокруглые плоды тыквы впечатляют своими размерами — от 3 до 8 кг. Тонкая кожура имеет слегка ребристую текстуру. Округлые уплощенные плоды окрашены в коричневато-оранжевые тона с серым оттенком.
Мякоть тыквы обладает схожими, но более насыщенными оттенками. Толщина плотной мякоти варьируется от 8 до 10 см. Рыхлые планцеты содержат семенные гнезда среднего размера, заполненные значительным количеством семян кремового цвета. В составе плодов более 6% сухого вещества и высокое содержание каротина. Плоды хорошо хранятся при соблюдении необходимых условий.
Характеристики
|Вес тыквин
|3—8 кг
|Сроки созревания
|Среднепоздний сорт
|Мякоть
|Оранжевого цвета, плотная, средней сочности
|Вкус
|Сладкий
|Регион
|Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный
|Применение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
Урожайность сорта «Мускатная прованская» высока: в среднем с 1 кв. м получают от 2,8 до 4,3 кг.
Этот сорт отличается высокой устойчивостью к засухе и хорошо произрастает на рыхлых, воздухопроницаемых плодородных почвах с нейтральным уровнем pH, богатых гумусом и органическими веществами, такими как перегной, навоз, компост и птичий помет.
Сорт имеет крепкий иммунитет, защищающий от большинства заболеваний, в том числе и от мучнистой росы.
Плоды универсального назначения. Используются в кулинарии для создания десертов, цукатов, приготовления первых и вторых блюд, варки соков и варений, джемов и конфитюров.
Минусы:
Тыква этого сорта плохо развивается на затененных холодных участках.
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11. «Веснушка»
Растение имеет кустовую форму и достаточно малую мощность роста. Порционные тыквы имеют округло-сплюснутую форму, гладкую кожуру зеленого цвета, украшенную тонкой желтой сеточкой. Средний вес плода составляет от 700 г до 3 кг, а толщина съедобной мякоти тыквы достигает 3 см.
Характеристики
|Вес тыквин
|0,7—3,0 кг
|Сроки созревания
|Раннеспелый сорт
|Мякоть
|Цвет — от желтого до оранжевого, нежная, сочная
|Вкус
|Сладкий, напоминает грушу
|Регион
|Дальневосточный
|Применение
|Для употребления в свежем виде, для всех видов переработки, для домашней кулинарии, для приготовления соков
Плюсы и минусы
Плюсы:
Тыква долго хранится и сохраняет свои вкусовые и товарные качества на протяжении нескольких месяцев после сбора.
Отличается высокой устойчивостью к экстремальным погодным условиям, а также тыква этого сорта сравнительно устойчива к пониженным температурам.
Минусы:
Семена имеют низкий процент всхожести (около 1,1%), поэтому перед посевом следует провести обработку посевного материала специальными препаратами для увеличения всхожести.
Сорт тыквы восприимчив к мучнистой росе.
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12. «Грибовская зимняя кустовая 189»
Эта культура представляет собой кустовое растение с короткими и мощными плетями. Листья зеленые, крупные, пятиугольной формы и среднерассеченные. Черешок может достигать длины более 30 см. Плоды тыквы обладают обратнояйцевидной формой и слаборебристой гладкой поверхностью. В фазе полного созревания они приобретают светло-оранжевый цвет с черно-зеленым рисунком в виде пятнистых полос.
Основание плодоножки имеет слаборебристую поверхность, а кора плодов твердая и тонкая. Обычно на одном растении созревают два плода, масса которых варьируется от 3 до 6 кг.
Характеристики
|Вес тыквин
|3—6 кг
|Сроки созревания
|Раннеспелый сорт
|Мякоть
|Желтого цвета, толстая, сочная
|Вкус
|Сладкий
|Регион
|Волго-Вятский, Восточно-Сибирский, Северо-Западный
|Применение
|Для употребления в свежем виде, для домашней кулинарии, для диетического и лечебного питания
Плюсы и минусы
Плюсы:
Высокая урожайность.
Плоды хорошо хранятся около трех месяцев без потери вкусовых качеств и товарного вида.
Растения в целом имеют хороший иммунитет, слабо поражаются мучнистой росой и бактериозом.
Минусы отсутствуют.
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13. «Миндальная 35»
Растение этого сорта плетистое, рослое и раскидистое. Длина плетей может достигать 8 м. Листья имеют пятиугольную форму и зеленый цвет, а длина черешка превышает 20 см. Плоды приплюснутой формы, весят от 4 до 5 кг и окрашены в буро-оранжевый цвет, характеризуются слегка сегментированными ребрами у плодоножки и особым рисунком на поверхности коры. Мякоть оранжево-желтая, толщиной от 4 до 5 см, плотной и хрустящей консистенции.
Характеристики
|Вес тыквин
|4—5 кг
|Сроки созревания
|Среднеспелый сорт
|Мякоть
|Оранжево-желтого цвета, плотная, хрустящая
|Вкус
|Сладкий и насыщенный
|Регион
|Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Крымский, Северо-Кавказский, Северо-Западный
|Применение
|Для всех видов переработки, для домашней кулинарии, для приготовления соков, для детского, диетического и лечебного питания
Плюсы и минусы
Плюсы:
Средняя урожайность сорта
Плоды тыквы имеют хорошую транспортабельность и могут храниться в течение нескольких месяцев.
Один из самых вкусных сортов тыквы со сладкой мякотью.
Универсальное применение в кулинарии.
Минусы:
Средняя устойчивость к болезням.
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14. «Спагетти»
Это уникальный сорт, чья мякоть напоминает по виду отваренные итальянские макароны. Сорт был выведен отечественными селекционерами специально для различных видов переработки.
Твердокорая тыквина этого сорта выглядит довольно необычно, формой и расцветкой напоминает кабачок, а вот на разрезе разница становится очевидна. Вкусовые качества сорта оценивают не слишком высоко, он интересен больше необычной и нежной мякотью.
Характеристики
|Вес тыквин
|0,85—1 кг
|Сроки созревания
|Раннеспелый сорт
|Мякоть
|Бежевого цвета, волокнистая, очень нежная, малосочная
|Вкус
|Малосладкий
|Регион
|Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный
|Применение
|Для употребления в свежем виде, для всех видов переработки, для домашней кулинарии
Плюсы и минусы
Плюсы:
Минусы:
Есть сложности с формированием завязей. Растения склонны образовывать исключительно мужские соцветия.
Своеобразные вкусовые качества.
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15. «Матильда F1»
Этот голландский сорт появился в нашей стране более 10 лет назад. Среди его преимуществ можно выделить отличные вкусовые качества плодов, а также насыщенный аромат как мякоти, так и самой тыквы. Однако есть и недостаток: сорт считается гибридным, в мякоти практически нет семян. Это означает, что самостоятельно развести эту тыкву не получится.
Характеристики
|Вес тыквин
|3,5—4,5 кг
|Сроки созревания
|Среднеспелый сорт
|Мякоть
|Оранжевого цвета, крахмалистая, плотная, средней сочности
|Вкус
|Сладкий и насыщенный
|Регион
|Центральный
|Применение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
Этот гибридный сорт отлично переносит непродолжительную засуху в летний период.
Хорошие сроки созревания, а также крепкая иммунная система против грибковых заболеваний.
Минусы:
Гибридный сорт, нет возможности собирать семена.
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Как правильно выбрать вкусный сорт тыквы: советы эксперта
На современном рынке семян представлено огромное количество сортов, и иногда сложно определиться, какой из них выбрать. Чтобы не попадаться на уловки маркетологов, лучше отдавать предпочтение проверенным сортам тыквы, которые уже несколько лет успешно выращиваются в России и рекомендуются экспертами.
Алла Конобеева, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, при выборе семян советует обратить внимание на следующие показатели:
природно-климатические условия, в которых вы собираетесь ее выращивать;
метод посева (рассадный, прямой посев в грунт);
срок созревания (ранний, среднепоздний, поздний);
размер, формы и вкуса плода.
— Я бы рекомендовала старый сорт «Мраморная». Это великолепный десертный сорт среднепозднего срока созревания, неприхотливый, крупноплодный, высокоурожайный, который прекрасно созревает и в Северо-Кавказском регионе, и в Подмосковье. Он сохраняет свои вкусовые достоинства даже при длительном сроке хранения.
Еще один сорт «Пастила-Шампань». Относится к высокоурожайным (вес плода достигает 30 кг), используется для приготовления пастилы, соков, пюре, соусов
Также рекомендовала бы садоводам и огородникам старый позднеспелый сорт «Витаминная» (считается самой сладкой тыквой), вес плодов которого составляет от 4 до 7 кг. Его мякоть имеет красно-оранжевый цвет, с мускатным ароматом, высоким содержанием провитамина A, витаминов C, K, группы B, фосфора, железа, магния, кальция
Сорт «Мускатная прованская» дает плоды весом от 3 до 8 кг, у них оранжевая сладкая мякоть. Сорт «Зимняя сладкая» отличается превосходными вкусовыми качествами, не накапливает нитраты. Название сорта «Конфетка» говорит само за себя: крупноплодный сорт (до 100 кг) позднего созревания и высокой степени лежкости, с оранжевой плотной и сладкой мякотью.
Сорт «Ананасная» (гибрид тыквы мускатной) подходит для всех регионов страны. Высокоурожайный сорт, с высокой степенью лежкости. Сорт «Стопудовая» — гордость садоводов-любителей, дает гигантских размеров плоды (до 200 кг) с отличными вкусовыми достоинствами. В регионах с коротким и не слишком теплым летом лучше выращивать сорта раннего срока созревания.
Как вырастить тыкву в открытом грунте
Хороший урожай тыквы гарантирован при соблюдении основных агрономических правил.
Выбор почвы и участка. Тыква отлично растет на плодородной, структурной и хорошо прогреваемой земле. Кислые, сырые и глинистые почвы ей не подходят. В ветреных районах лучше выбирать защищенные участки с увлажненной почвой, а в северных регионах подойдут солнечные возвышенности с легкими грунтами.
Предшественники и соседи. Не рекомендуется сажать тыкву на одном месте чаще чем один раз в 5 лет. Хорошими предшественниками будут картофель, корнеплоды и бобовые, а нежелательными — огурцы, арбузы, патиссоны, дыни и кабачки. Хорошие соседи для тыквы — кукуруза, ранний лук и зелень, а нежелательные — баклажаны и капуста.
Обработка участка. Осенью участок следует перекопать, добавив перегной, золу и удобрения. Весной внесите аммиачную селитру в объеме 15—20 г на кв. м.
Подготовка семян. Выбирайте для посадки молодые крупные семена. Для проверки всхожести поместите семена в соляной раствор: те, что утонули, подойдут для посадки. Рекомендуется вымачивать семена в растворе марганцовки и проращивать при температуре +22…+23 °C.
Выращивание рассады. Рассада может выращиваться как в квартире, так и в теплице. Используйте торфяные таблетки или ящики с опилками и торфогрунтом. Подходящее время для посадки семян — начало мая, за 20—30 дней до высадки в грунт. Поддерживайте температуру +20…+25 °C до появления всходов, затем снижайте до +15…+18 °C. Умеренно поливайте и подкармливайте рассаду тыквы.
Посадка в открытый грунт. Пересаживайте рассаду в конце мая или начале июня, когда исчезнет угроза заморозков. Саженцы высаживайте на расстоянии 60—100 см друг от друга в подготовленные лунки глубиной 20—30 см, предварительно полив их теплой водой и добавив слой органики на дно.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете успешно вырастить тыкву и собрать хороший урожай.
Отзыв эксперта
«Дачникам и огородникам следует знать, что качество семян зависит от условий выращивания (достаточное количество солнечного света, плодородная почва, регулярный полив и подкормки) и размеров тыкв, так как семена из крупных плодов дадут устойчивые всходы с высокой потенциальной урожайностью. Чтобы сохранить урожай тыкв, после уборки их прогревают на солнце 7—10 дней, укрывая на ночь в случае заморозков, а затем переносят в теплое и темное место», — советует эксперт Алла Конобеева.
Обзор лучших сортов тыквы
Несмотря на невысокую калорийность (всего 29 ккал), тыква богата витаминами и глюкозой, и в пищу употребляется не только мякоть, но и другие части растения. Поэтому при выборе семян для посадки каждый садовод должен учитывать назначение сорта, чтобы в последующем из плодов получились желаемые блюда и заготовки.
|Универсальное применение
|«Витаминная», «Прикубанская», «Жемчужина», «Цукатная», «Матильда F1», «Мускатная прованская», «Миндальная 35», «Россиянка»
|Для диетического и детского питания, для переработки на соки
|«Грибовская зимняя», «Лечебная», «Улыбка»
|Для употребления в свежем виде, для всех видов переработки, для домашней кулинарии, для приготовления соков
|«Веснушка», «Грибовская зимняя кустовая 189», «Спагетти», «Крошка»
Эксперт: Алла Конобеева, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса