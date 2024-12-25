10 крупных природных катаклизмов 2024 года

Первым ураганом атлантического сезона этого года и самым ранним штормом за всю историю наблюдений стал «Берилл». Поначалу он оставил после себя следы «полного опустошения» на Гренаде, Сент-Винсенте и Гренадинах, а затем отправился в сторону Ямайки. Были разрушены или повреждены тысячи зданий, включая жилые дома, школы, больницы, полицейские участки. По данным ИА «Анадолу», погибло 36 человек.