10 крупных природных катаклизмов 2024 года

Землетрясение в Японском море
1 января 2024 года на полуострове Ното в префектуре Исикава в Японии произошло сильное землетрясение. Магнитуда составила 7,6, сильный ущерб нанесен городам Вадзиме и Судзу. По данным администрации префектуры Исикава, число жертв составило 202.
Наводнение в Индонезии
Наводнение обрушилось в этом году и на Индонезию. Оно случилось, в частности, в марте в провинции Западная Суматра. Сильные течения обрушили и затопили 16 мостов, перекрыли дороги и снесли дома. По данным Xinhua, погибло минимум 19 человек.
Недавно, в декабре, в Индонезии опять произошло наводнение. Проливные дожди обрушились на город Сукабуми. Наводнение разрушило 31 мост, 81 дорогу. Затопило почти 200 деревень, тысячи человек покинули свои дома.
Тайфун «Джон» в Мексике
Он начал распространяться 22 сентября. Тайфун привел к наводнениям и оползням по всей стране. Погибли 29 человек. Был причинен значительный ущерб в штатах Герреро, Оахака и Мичоакан.
Ураган «Хелен»
Одним из самых страшных событий года стал ураган «Хелен». Ему присвоили 4-ю категорию. Он обрушился на Флориду 26 сентября, вызвал проливные дожди и наводнение. Последнее привело к затоплению целых районов, повредило дороги, вызвало оползни, вывело из строя электричество и сотовую связь. Смертельные случаи и разрушения зафиксированы в шести юго-восточных штатах США. Многим пришлось эвакуироваться во временные убежища.
Погибло как минимум 215 человек, что сделало этот ураган третьим по смертоносности в XXI веке.
Ураган «Берилл»
Первым ураганом атлантического сезона этого года и самым ранним штормом за всю историю наблюдений стал «Берилл». Поначалу он оставил после себя следы «полного опустошения» на Гренаде, Сент-Винсенте и Гренадинах, а затем отправился в сторону Ямайки. Были разрушены или повреждены тысячи зданий, включая жилые дома, школы, больницы, полицейские участки. По данным ИА «Анадолу», погибло 36 человек.
Ураган достиг высшей, пятой, категории. Считается, что он приобрел свою силу благодаря рекордно высокой температуре воды в Карибском бассейне.
Наводнение в Непале
27 сентября на Непал обрушились проливные дожди. Из-за наводнений и оползней погибло 193 человек. Более 30 человек числятся пропавшими без вести, 96 человек пострадали, сообщает ABC News. Катманду из-за оползней оказался отрезанным от остальной части страны — они перекрыли три основные дороги, в том числе ключевое шоссе Притхви. Из-за обрушения грунта погибли около 30 человек — оползень сошел на три автобуса и машины на шоссе.
Тайфун «Яги» во Вьетнаме
Он обрушился на Вьетнам в сентябре 2024 года и оборвал жизни 844 человек, привел к наводнениям и оползням. Более 820 человек ранены, 82 числятся пропавшими. Тайфун стал самым сильным во Вьетнаме за последние 30 лет, а последовавшие дожди и наводнения коснулись 26 провинций и населенных пунктов.
На севере страны тайфун и вызванный им паводок разрушил и затопил 257 тысяч домов, более 1,3 тысячи школ, повредил сотни дамб, плотин и многие другие объекты инфраструктуры.
Ураган «Милтон»
Вскоре после «Хелен» на юго-восток США отправился ураган «Милтон». Он ударил по Флориде вечером 9 октября и разрушил более 200 домов.
Кстати, во время урагана дорожный патруль города Тампа нашел на обочине автострады собаку, привязанную к столбу. Оказалось, хозяин животного эвакуировался. Собаку он бросил, поскольку не нашел, с кем ее оставить. В итоге хозяина пса нашли и арестовали. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
Наводнения в Испании
В конце октября на восток и юг Испании обрушились проливные дожди. Они привели к жуткому наводнению. За несколько часов в Валенсии выпало 491 миллиметр осадков, что сравнимо с годовой нормой. На ликвидацию последствий ЧП отправились военные и полицейские. Это наводнение стало самым смертоносным в современной истории страны — известно о 222 погибших, десятки числятся без вести пропавшими.
Вулкан Левотоби Лаки-лаки в Индонезии
В ноябре в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки. Погибло минимум 10 человек. Извержение вулкана вызвало серию землетрясений. Вулканическое извержение затронуло семь деревень, где живут около 10 000 человек. Многим пришлось покинуть свои дома и эвакуироваться.
Другими итогами года поделились в нашей новогодней коллекции.