Лох, мини-киви. Самые необычные ягоды, которые можно посадить на даче

Ягоды — это не только малина, клубника и смородина. Существуют необычные культуры, которые можно посадить на своем участке и порадовать себя и близких. Биолог Юлия Кондратенок уверена, что даже в условиях российского климата некоторые из экзотических ягод можно легко посадить на даче.
Актинидия
В первую очередь, по словам нашего эксперта, речь идет об актинидии, ее еще называют мини-киви. В России можно вырастить как минимум два вида. Первый — актинидия коломикта. Растение дает маленькие зеленые ягоды, которые очень похожи по вкусу на киви, только с виду не мохнатые. Созревает в августе.
Второй сорт — актинидия аргута. Растение дает плоды осенью, но ягоды более плотные и более крупные, чем у вышеназванного наименования. Без укрытий выдерживает зимние морозы до минус 42 градусов.
В этих ягодах содержится много витамина С, что полезно для здоровья. Актинидия неприхотлива, легко переживает болезни и вредителей, зимостойкая. Но есть у растения один главный враг — кошки. Животные обожают актинидию, поэтому важно отпугивать питомцев от ягоды, если вы хотите её вырастить.
Условия процветания актинидии:
Влажность. Актинидиям необходим умеренный полив, обеспечивающий достаточную влажность почвы и воздуха. Однако застой воды они категорически не переносят.
Опоры. Актинидии нуждаются в вертикальных опорах, так как их лианы требуют поддержки. Для получения крупных плодов необходимо правильно формировать растение. Обрезку следует проводить весной после распускания листьев или осенью после листопада, избегая вытекания сока из срезов.
Защита от кошек. В первые годы после посадки актинидия может привлекать внимание кошек. Для защиты саженцев необходимо установить вокруг них сетку, в том числе и сверху.
Ирга
Ирга родом из Северной Америки, но растение можно вырастить и в нашем климате, если постараться. Это близкий родственник черемухи, но гораздо богаче по содержанию фруктозы.
Иргу можно есть в свежем виде, эти ягоды очень сладкие и вкусные. Некоторые дачники варят варенье и просто сушат.
При этом важно знать, что иргу обожают птицы! Поэтому кустарник надо прятать за сетку, иначе они все склюют.
Для выращивания ирги, по словам эксперта, подходит любая почва, включая суглинок. При подготовке посадочной ямы ориентируйтесь на глубину в 60 сантиметров, диаметр должен составлять также 60 сантиметров. Не забудьте заглубить прикорневые побеги на восемь сантиметров, чтобы улучшить рост и плодоношение растения.
При посадке ирги соблюдайте расстояние между кустами в два метра. Однако, если вы планируете создать из ирги живую изгородь, то можете сократить это расстояние до одного метра. Перед посадкой добавьте в яму немного древесной золы для улучшения почвы.
Гуми (лох)
Гуми, в первую очередь, красивое растение. Листья, с одной стороны, темно-зеленые, а снизу — серебряные, по краям волнистые, поэтому куст выглядит как будто курчавым.
Цветет мелкими желтыми цветами, которые к августу начинают превращаться в маленькие красные ягодки.
Юлия Кондратенок предупреждает, что ягоды гуми созревают неравномерно. И в один день на кустах можно обнаружить зеленые, желтые и красные плоды. Будьте внимательны, есть можно только красные. На вкус они кисло-сладкие.
Лох хорошо зимует под снегом, но его побеги могут подмерзать выше уровня снежного покрова. Теплые зимы кустарник переживает без проблем.
Для защиты от повреждений можно пригнуть побеги к земле и зафиксировать их. Не укладывайте ветви на землю, подстелите лапник или доски. Укрывать пленкой наглухо не рекомендуется.
Если грозит бесснежная зима, можно присыпать кусты сухими листьями и накрыть лутрасилом и пленкой.
Не пригибайте лох поздней осенью, так как побеги легко сломать.
При правильном уходе гуми может расти до 25 лет. Уход включает в себя:
- регулярный полив, так как растение не переносит засуху;
- осторожное рыхление почвы вокруг куста, чтобы не повредить поверхностную корневую систему;
- нечастые подкормки и прополки;
- ежегодная обрезка не требуется, но через 15 лет можно провести омолаживающую обрезку, удалив старые побеги.