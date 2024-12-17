Лох, мини-киви. Самые необычные ягоды, которые можно посадить на даче

В первую очередь, по словам нашего эксперта, речь идет об актинидии, ее еще называют мини-киви. В России можно вырастить как минимум два вида. Первый — актинидия коломикта. Растение дает маленькие зеленые ягоды, которые очень похожи по вкусу на киви, только с виду не мохнатые. Созревает в августе.