Лучшие сорта арбуза: рейтинг топ-15 самых сочных и летних плодов

«У себя на даче, после того как плоды начинают формироваться, я кладу под каждый арбуз небольшую подушку из сухой соломы. Эти подушки имеют довольно большой функционал: они помогают обеспечивать вентиляцию и изолируют плод от влажной земли. В холодные ночи солома удерживает тепло, что ускоряет созревание. Арбузы остаются чистыми и становятся менее доступными для улиток, слизней и других вредителей. А если добавить в солому небольшое количество древесной золы, она поможет отпугнуть насекомых и предотвратить развитие грибковых заболеваний», — поделился опытом Даниил Федоров, кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры овощеводства МСХА имени К. А. Тимирязева.