Лучшие сорта арбуза: рейтинг топ-15 самых сочных и летних плодов

Кто-то предпочитает крупные плоды, другие ценят компактные арбузы, удобные для хранения и транспортировки. Среди множества разновидностей в статье подобраны лучшие сорта арбуза, чтобы садовод мог выбрать именно тот, который идеально подойдет для его региона и условий выращивания, а также удовлетворит вкусовым предпочтениям.
Топ-15 лучших сортов сладких и ранних арбузов для открытого грунта
Чтобы получить хороший урожай, важно выбрать сорт или гибрид, подходящий для климатических условий вашего региона. Именно это поможет плоду быстро набрать сладость, созреть вовремя и не заболеть различными инфекционными заболеваниями.
1. «Кримсон Свит»
Среднеранний сорт отличается высоким содержанием сахаров, ярким красным цветом мякоти и хорошей устойчивостью к болезням. Сладкий вкус и стабильная урожайность делают его идеальным выбором для средней полосы России.
Характеристики
|Вес плода
|3,5—5,0 кг
|Срок созревания
|67—85 дней
|Регионы
|Средняя полоса России
|Устойчивость к болезням
|Высокая
Плюсы и минусы
Плюсы:
Устойчивость к большинству заболеваний.
Высокая урожайность.
Насыщенный сладкий вкус.
Минусы:
Требует достаточно теплого климата для полноценного созревания.
Чувствителен к составу почвы.
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2. «Огонек»
Раннеспелый сорт с оранжево-красной мякотью и небольшой массой плодов. Идеален для выращивания в регионах с коротким летом, таких как Сибирь и Урал.
Характеристики
|Вес плода
|1,7—2,3 кг
|Срок созревания
|78—87 дней
|Регионы
|Средняя полоса России, Сибирь, Урал
|Устойчивость к болезням
|Средняя
Плюсы и минусы
Плюсы:
Компактные плоды, которые легко транспортировать.
Сладкая мякоть, подходящая для засахаривания.
Устойчивость к колебаниям температуры.
Минусы:
При неправильном уходе вырастают слишком маленькие плоды арбуза.
Слабая устойчивость к заболеваниям по сравнению с другими сортами.
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3. «Астраханский»
Этот среднеспелый сорт славится сладкими плодами, имеет отличные показатели транспортабельности. Мякоть арбуза очень сладкая, сочная и нежная. Его часто выбирают для продаж на рынках, так как он сохраняет свежесть даже после длительной транспортировки.
Характеристики
|Вес плода
|5—6 кг
|Срок созревания
|70—81 день
|Регионы
|Для всей территории страны, но особенно сорт предназначен для юга России
|Устойчивость к болезням
|Высокая
Плюсы и минусы
Плюсы:
Высокая урожайность и крупный размер плодов.
Отличная транспортабельность.
Устойчивость к засухе и перепадам температуры.
Минусы:
Необходим дополнительный полив в засушливый период.
Требует особого ухода.
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4. «АУ Продюсер ПВП»
Плоды этого среднеспелого сорта обладают тонкой кожурой и ароматной мякотью. Оптимальные условия для роста обеспечиваются умеренным поливом, однако растение способно плодоносить даже при недостатке влаги и питательных веществ.
Характеристики
|Вес плода
|8—12 кг
|Срок созревания
|70—75 дней
|Регионы
|Средняя полоса России
|Устойчивость к болезням
|Высокая
Плюсы и минусы
Плюсы:
Высокая урожайность.
Прекрасный аромат и вкус мякоти.
Подходит для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте.
Минусы:
Арбуз этого сорта требует хорошего освещения.
Чувствителен к переувлажнению.
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5. «Шуга Бейби»
Раннеспелый сорт с тонкой кожурой. Подходит для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте, благодаря чему популярен в северных регионах России.
Характеристики
|Вес плода
|1 кг
|Срок созревания
|75—80 дней
|Регионы
|Северные регионы России, средняя полоса
|Устойчивость к болезням
|Средняя
Плюсы и минусы
Плюсы:
Подходит для регионов с коротким летом.
Хорошо переносит холодные ночи.
Насыщенный сладкий вкус мякоти.
Минусы:
Чувствителен к недостатку солнца.
Растению требуется защита от сырости и избытка влаги.
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6. «Бедуин F1»
Среднеспелый, мощный и неприхотливый гибрид для любых условий выращивания с хрустящей сочной мякотью и мелкими семенами.
Характеристики
|Вес плода
|8—10 кг
|Срок созревания
|60—80 дней
|Регионы
|Южные регионы, а также средняя полоса России
|Устойчивость к болезням
|Хорошая
Плюсы и минусы
Плюсы:
Хорошая транспортабельность.
Длительный срок хранения плодов.
Стойкость к фузариозу.
Скороспелость.
Минусы:
Для достижения максимального качества плодов гибриду требуется плодородная почва
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7. «Романза F1»
Среднеранний гибрид с крупными плодами и плотной хрустящей мякотью. Благодаря высокой урожайности и устойчивости к болезням подходит как для фермеров, так и для личных садовых участков.
Характеристики
|Вес плода
|7,5—8 кг
|Срок созревания
|60—75 дней
|Регионы
|Южные регионы, средняя полоса России, можно выращивать в теплицах на севере страны
|Устойчивость к болезням
|Высокая
Плюсы и минусы
Плюсы:
Гибрид устойчив к фузариозу и антракнозу.
Вкусная и сладкая мякоть.
Минусы:
Для максимального сахаронакопления гибриду требуется большое количество света.
Не всегда стабильный урожай плодов.
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8. «Чарльстон Грей»
Среднеспелый сорт. Выделяется необычной светло-зеленой кожурой и продолговатой формой.
Характеристики
|Вес плода
|8—15 кг
|Срок созревания
|75—90 дней
|Регионы
|Юг и средняя полоса России
|Устойчивость к болезням
|Высокая
Плюсы и минусы
Плюсы:
Сочные, сладкие и крупные плоды.
Отличная устойчивость к болезням.
Хорошая транспортабельность плодов.
Минусы:
Достаточно длительный период созревания.
Требует много места для роста.
Чувствителен к переувлажнению.
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9. «Подарок солнца»
Раннеспелый сорт с ярко-желтой кожурой и необычайно сладкой красной мякотью.
Характеристики
|Вес плода
|3,5—4 кг
|Срок созревания
|60—75 дней
|Регионы
|Средняя полоса России
|Устойчивость к болезням
|Средняя
Плюсы и минусы
Плюсы:
Яркий внешний вид.
Очень раннее созревание.
Сладкая и сочная мякоть.
Хорошая транспортабельность.
Минусы:
Неустойчив к сильным заморозкам.
Средняя устойчивость к болезням.
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10. «Сибирские огни»
Скороспелый сорт темно-зеленого окраса. Создан специально для холодных регионов, таких как Сибирь и Урал.
Характеристики
|Вес плода
|4—6 кг
|Срок созревания
|80 дней
|Регионы
|Средняя полоса России, Сибирь, Урал
|Устойчивость к болезням
|Высокая
Плюсы и минусы
Плюсы:
Подходит для холодных регионов.
Очень сладкая мякоть.
Быстрое созревание.
Сорт имеет устойчивость к большинству болезней.
Минусы:
Небольшой вес плодов.
Не подходит для длительного хранения и транспортировки.
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11. «Марбл F1»
Этот скороспелый гибридный сорт славится своим идеальным сочетанием сладости и плотности мякоти. Прекрасно подходит для самостоятельного выращивания даже новичкам.
Характеристики
|Вес плода
|2—2,5 кг
|Срок созревания
|55—65 дней
|Регионы
|Юг и средняя полоса России
|Устойчивость к болезням
|Высокая
Плюсы и минусы
Плюсы:
Сладкая и сочная мякоть арбуза.
Тонкая корка плода.
Очень быстрое созревание плодов.
Высокая устойчивость к заболеваниям.
Минусы:
Достаточно маленький вес плодов.
Плоды не подходят для транспортировки и длительного хранения.
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12. «Фотон»
Раннеспелый сорт арбуза с высокой урожайностью. Отличается выносливостью в различных климатических условиях.
Характеристики
|Вес плода
|4—6 кг
|Срок созревания
|80—100 дней
|Регионы
|Средняя полоса России, Урал
|Устойчивость к болезням
|Средняя
Плюсы и минусы
Плюсы:
Сочная мякоть.
Высокая урожайность.
Минусы:
Средний размер плодов.
Неустойчив к переувлажнению.
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13. «Скорик»
Один из самых раннеспелых сортов арбузов, который радует урожаем сочных и сладких плодов с сильным ароматом.
Характеристики
|Вес плода
|2—4 кг
|Срок созревания
|62—85 дней
|Регионы
|Средняя полоса России, Сибирь, Урал
|Устойчивость к болезням
|Средняя
Плюсы и минусы
Плюсы:
Раннее созревание плодов.
Сахарная и сочная мякоть.
Сорт считает неприхотливым.
Подходит для регионов страны с коротким летом.
Минусы:
Небольшой вес плодов.
Умеренная устойчивость к болезням.
Плоды долго не хранятся.
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14. «Медовый гигант»
Раннеспелый сорт арбуза с очень крупными плодами, которые достигают 15 кг.
Характеристики
|Вес плода
|12—15 кг
|Срок созревания
|65—80 дней
|Регионы
|Юг и средняя полоса России
|Устойчивость к болезням
|Высокая
Плюсы и минусы
Плюсы:
Очень и сочные крупные плоды арбуза.
Насыщенный сладкий вкус.
Хорошая урожайность.
Высокая устойчивость к болезням.
Минусы:
Не подходит для северных регионов.
Чувствителен к влажности.
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15. «Кай F1»
Гибрид, который идеально подходит для выращивания в открытом грунте. Он отличается высокой устойчивостью к болезням и стабильной урожайностью.
Характеристики
|Вес плода
|7—10 кг
|Срок созревания
|70—75 дней
|Регионы
|Средняя полоса России
|Устойчивость к болезням
|Высокая
Плюсы и минусы
Плюсы:
Ароматная и сочная мякоть.
Неприхотливый сорт.
Минусы:
Плоду этого гибрида требуется достаточное количество солнечного света.
Подходит только для открытого грунта.
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Как правильно выбрать вкусный сорт арбуза
Выбор этой бахчевой культуры для своего участка — ответственный процесс, от которого зависит урожайность и вкус плодов. Основные советы помогут выбрать подходящий сорт.
1. Учитывайте регион выращивания
Для каждой климатической зоны рекомендуется определенный тип арбуза. Южные регионы России могут позволить себе среднеспелые сорта, такие как «Астраханский» или «АУ Продюсер ПВП», и даже позднеспелые. В холодных регионах лучше выбирать раннеспелые сорта.
2. Определите нужный срок созревания
Сорта арбузов делятся на раннеспелые (созревание до 80 дней), среднеспелые и позднеспелые.
3. Обратите внимание на устойчивость к болезням
Некоторые сорта обладают устойчивостью к распространенным заболеваниям, что повышает урожайность. Например, «Кримсон Свит» устойчив к большинству болезней и подходит для средней полосы России.
4. Выбирайте сорт в зависимости от назначения
Если вы планируете вырастить арбузы для личного потребления, выбирайте сорта с насыщенным вкусом, такие как «Шуга Бейби» или «Огонек». Для продажи подойдут различные сорта арбузов с хорошей транспортабельностью.
Как вырастить арбуз в открытом грунте или в теплице
Процесс выращивания арбузов требует соблюдения определенных условий.
Подготовка почвы. Для арбуза необходим рыхлый и плодородный грунт. Осенью следует добавить органические удобрения, а перед посевом весной советуем добавить специальные минеральные комплексы.
Посадка и уход. Высаживать семена рекомендуется после того, как температура почвы достигнет +15…+17 °C. Поливы обильные, но редкие, чтобы не переувлажнить корни культуры. В период цветения и созревания плодам нужен хороший доступ к солнцу.
Выращивание в теплице. В северных регионах лучше всего выращивать арбузы в теплице, чтобы обеспечить стабильную температуру и влажность. При этом необходимо создать хорошую вентиляцию и следить за влажностью почвы.
Отзыв эксперта
«У себя на даче, после того как плоды начинают формироваться, я кладу под каждый арбуз небольшую подушку из сухой соломы. Эти подушки имеют довольно большой функционал: они помогают обеспечивать вентиляцию и изолируют плод от влажной земли. В холодные ночи солома удерживает тепло, что ускоряет созревание. Арбузы остаются чистыми и становятся менее доступными для улиток, слизней и других вредителей. А если добавить в солому небольшое количество древесной золы, она поможет отпугнуть насекомых и предотвратить развитие грибковых заболеваний», — поделился опытом Даниил Федоров, кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры овощеводства МСХА имени К. А. Тимирязева.
Обзор лучших сортов арбуза
Для удобства предлагаем таблицу с основными характеристиками сортов арбузов.
|«Кримсон Свит»
|Вес плода: 3,5—5,0 кг.
Срок созревания: 67—85 дней.
Регионы: средняя полоса России.
Устойчивость к болезням: высокая
|«Огонек»
|Вес плода: 1,7—2,3 кг.
Срок созревания: 78—87 дней.
Регионы: средняя полоса России, Сибирь, Урал.
Устойчивость к болезням: средняя
|«Астраханский»
|Вес плода: 5—6 кг.
Срок созревания: 70—81 день.
Регионы: для всей территории страны, но особенно сорт предназначен для юга России.
Устойчивость к болезням: высокая
|«АУ Продюсер ПВП»
|Вес плода: 8—12 кг.
Срок созревания: 70—75 дней.
Регионы: средняя полоса России.
Устойчивость к болезням: высокая
|«Шуга Бейби»
|Вес плода: 1 кг.
Срок созревания: 75—80 дней.
Регионы: северные регионы России, средняя полоса.
Устойчивость к болезням: средняя
|«Бедуин F1»
|Вес плода: 8—10 кг.
Срок созревания: 60—80 дней.
Регионы: южные регионы, а также средняя полоса России.
Устойчивость к болезням: хорошая
|«Романза F1»
|Вес плода: 7,5—8 кг.
Срок созревания: 60—75 дней.
Регионы: южные регионы, средняя полоса России, можно выращивать в теплицах на севере страны.
Устойчивость к болезням: высокая
|«Чарльстон Грей»
|Вес плода: 8—15 кг.
Срок созревания: 75—90 дней.
Регионы: юг и средняя полоса России.
Устойчивость к болезням: высокая
|«Подарок солнца»
|Вес плода: 3,5—4 кг.
Срок созревания: 60—75 дней.
Регионы: средняя полоса России.
Устойчивость к болезням: средняя
|«Сибирские огни»
|Вес плода: 4—6 кг.
Срок созревания: 80 дней.
Регионы: средняя полоса России, Сибирь, Урал.
Устойчивость к болезням: высокая
|«Марбл F1»
|Вес плода: 2—2,5 кг.
Срок созревания: 55—65 дней.
Регионы: юг и средняя полоса России.
Устойчивость к болезням: высокая
|«Фотон»
|Вес плода: 4—6 кг.
Срок созревания: 80—100 дней.
Регионы: средняя полоса России, Урал.
Устойчивость к болезням: средняя
|«Скорик»
|Вес плода: 2—4 кг.
Срок созревания: 62—85 дней.
Регионы: средняя полоса России, Сибирь, Урал.
Устойчивость к болезням: средняя
|«Медовый гигант»
|Вес плода: 12—15 кг.
Срок созревания: 65—80 дней.
Регионы: юг и средняя полоса России.
Устойчивость к болезням: высокая
|«Кай F1»
|Вес плода: 7—10 кг.
Срок созревания: 70—75 дней.
Регионы: средняя полоса России.
Устойчивость к болезням: высокая
Эксперт: Даниил Федоров, кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры овощеводства МСХА имени К. А. Тимирязева