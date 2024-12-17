Росянка: уход за комнатным растением в домашних условиях

«‎Хищники — очень занятные растения. Но постоянный интерактив в виде касания железистых волосков для стимуляции скручивания листа не полезен для росянки. А частые кормления растения насекомыми может вызвать гибель. Это связано с тем, что на пищеварительный процесс росянка тратит довольно много энергии. По этой же причине не стоит кормить только что пересаженное растение. Лучше дайте ему время хорошо укорениться и набраться сил», — поделилась рекомендациями по уходу Инга Лянд, специалист по хищным растениям и руководитель цветочного магазина, основатель группы ВКонтакте Mandragora.