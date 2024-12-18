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Из-за подтоплений в Сириусе перекрыли движение по федеральной трассе

В Сочи на федеральной трассе из-за непогоды перекрыто движение.

Сейчас в Таллахасси: +20° 0 м/с 88% 766 мм рт. ст. +18°
Источник: пресс-служба администрации Сочи

Из-за подтоплений в Сириусе перекрыли движение по федеральной трассе, сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье».

Движение перекрыто на трассе А-147 Джубга — Сочи -республика Абхазия, участок Адлер — Веселое.

Напомним, в Сочи из-за сильных осадков поднялся уровень воды в реках. Еще 16 декабря в водоемах фиксировался подъем уровня воды, на дорогах наблюдалось подтопление.

Мы писали, в Сочи сошел сель на железнодорожный путь. Селевая масса сошла на железнодорожные пути на перегоне Дагомыс — Мамайка в Сочи. Объем — 300 м. куб.

На место схода селя в Сочи направили восстановительный поезд. В устранении последствий случившегося задействовали более 40 железнодорожников и спецтехнику.