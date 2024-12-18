Из-за подтоплений в Сириусе перекрыли движение по федеральной трассе, сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье».
Движение перекрыто на трассе А-147 Джубга — Сочи -республика Абхазия, участок Адлер — Веселое.
Напомним, в Сочи из-за сильных осадков поднялся уровень воды в реках. Еще 16 декабря в водоемах фиксировался подъем уровня воды, на дорогах наблюдалось подтопление.
Мы писали, в Сочи сошел сель на железнодорожный путь. Селевая масса сошла на железнодорожные пути на перегоне Дагомыс — Мамайка в Сочи. Объем — 300 м. куб.
На место схода селя в Сочи направили восстановительный поезд. В устранении последствий случившегося задействовали более 40 железнодорожников и спецтехнику.