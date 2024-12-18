Более 6 млн объектов в Великобритании окажутся под водой

В начале декабря 2024 года по Уэльсу и юго-западной Англии ударил шторм Дара. Затопленными оказались парки, дороги и детские площадки, ушли частично под воду некоторые мосты. Местные жители передвигались по улицам на лодках или по колено, а то и по пояс, в воде. Из-за бедствия были перекрыты дороги в разных частях страны. В Лондонском аэропорте Хитроу отменены более 100 рейсов, перелеты отменили также в других городах. Также на время была закрыта канатная дорога через Темзу, с перебоями работало железнодорожное сообщение.