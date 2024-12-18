Более 6 млн объектов в Великобритании окажутся под водой

Более 6 млн объектов недвижимости в Великобритании могут уйти под воду к 2050 году из-за угрозы наводнений. Об этом говорится в докладе Британского агентства по охране окружающей среды (Environment Agency, ЕА).
Согласно документу, 6,3 млн объектов недвижимости по всей Англии расположены в районах, подверженных риску затопления. Новая Национальная оценка риска наводнений (NaFRA) дает единую и обновленную картину текущей и вероятной в будущем перспективы наводнений для Соединенного Королевства. Это первое обновление NaFRA с 2018 года.
Около 4,6 млн из этих объектов находятся в районах, подверженных риску затопления поверхностными водами. Дождевой воды там настолько много, что дренажные системы переполняются, вызывая сток поверхностных вод и, как следствие, наводнение. Это на 43% больше предыдущей оценки Агентства по охране окружающей среды. Около 2,4 млн объектов недвижимости находятся также в зонах риска затопления реками и морем.
Эти изменения почти полностью обусловлены значительными улучшениями в данных Агентства по охране окружающей среды, моделировании и использовании технологий, обеспечивающих более точную оценку риска затопления поверхностными водами. Если учесть последние климатические прогнозы, то к середине столетия каждый четвертый объект недвижимости в стране может оказаться в затопляемых районах, отметила Джули Фоли, директор по стратегии управления рисками наводнений Агентства по охране окружающей среды.
По словам авторов доклада, представленные данные должны быть использованы властями для планирования мер по защите от наводнений, а также застройщиками при выборе места для возведения новых объектов.
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