Херота разбушевалась. Как Сочи переживает стихию — потопы, шторм, снегопад

В пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что река Херота поднялась до опасной метки. И, между прочим, предупреждение было не беспочвенным. В соцсетях начали массово появляться сообщения о том, что в центре города затапливает магазины и дома. В частности, жаловались на затопления жители домов на улицах Банановая и Петрозаводская. Кроме того, в одном из жилых комплексов затопило парковку с автомобилями.