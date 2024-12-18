Херота разбушевалась. Как Сочи переживает стихию — потопы, шторм, снегопад

Главный российский курорт в середине декабря накрыла настоящая стихия. В горах затяжные снегопады, город заливают дожди, а на море разбушевался шторм. Подробности — в нашем материале.
Река заходит в частные дома.
В пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что река Херота поднялась до опасной метки. И, между прочим, предупреждение было не беспочвенным. В соцсетях начали массово появляться сообщения о том, что в центре города затапливает магазины и дома. В частности, жаловались на затопления жители домов на улицах Банановая и Петрозаводская. Кроме того, в одном из жилых комплексов затопило парковку с автомобилями.
На утро 18 декабря уровень воды в реке все еще сохраняется высоким. В некоторых районах Сочи наблюдаются проблемы с электричеством. Местные жители беспокоятся о том, чтобы из берегов не вышла река Восточный Дагомыс. Многочисленные кадры с плавающими автомобилями и затопленными дворами вызывают у сочинцев беспокойство.
Оползни активизируются.
17 декабря в пресс-службе администрации курорта сообщили, что рядом с домом 2/2 на улице Российской в поселке Дагомыс произошел оползень. Причиной стало переувлажнение грунта в связи с обильными осадками.
Для оценки ситуации на место оперативно выехала дежурная смена муниципальной службы спасения. Последствия ликвидируют сразу же, как только стабилизируется склон. Специалисты сообщили, что угрозы для людей нет.
Не успели местные жители отойти от одного оползня, как произошел следующий. В соцсетях появилась информация о том, что это случилось в селе Бестужевском Адлерского района. Местные жители рассказали, что стихия разрушила пять домов и дорогу.
Ветер ломает деревья.
На курорте разыгрался сильный ветер. Ранее синоптики предупреждали, что порывы могут достигать 25 м/с. Непогода не заставила себя долго ждать. На улице Ленина упало большое дерево и перегородило дорогу. На помощь пришли спасатели, которые распилили дерево и расчистили путь для дорожного транспорта. Также из-за поваленных ветром деревьев временно было перекрыто движение на улицах Аллея Челтенхема и Амбровая, на Сухумском шоссе.
В соцсетях сообщают, что утром 18 декабря упавшее дерево заблокировало участок федеральной трассы «Дагомыс — Лоо». Это произошло в районе «Тещиного языка». Водители жалуются на то, что движение в обе стороны встало, приходится стоять в пробке.
Когда ждать улучшения погоды.
Пока специалисты устраняют последствия стихии, синоптики делятся прогнозом на ближайшее время. Сочинцам сообщают, что штормовые предупреждения по непогоде действуют и 18 декабря.
В Краснодарском крае по-прежнему ожидается сильный дождь, в том числе со снегом, в сочетании с грозой и штормовым ветром с порывами до 25 метров в секунду, а в отдельных районах до 29 метров в секунду. Синоптики сообщают, что также возможны сильный гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
Однако вместе с неутешительными новостями есть и хорошие. С 19 декабря погода станет более благоприятной. Интенсивность осадков снизится практически до нуля. Температура воздуха днем составит +3… +8 градусов.