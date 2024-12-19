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Народные приметы на 20 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

20 декабря верующие вспоминают святого Амвросия Медиоланского и преподобного Нила Столобенского. На Руси с этого дня начинали готовиться к Рождеству, приговаривая: «Амвросий праздники отбросил», поскольку после этого дня до Рождества крупных праздников больше не будет.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: AP 2024

Рассказываем, какие приметы есть на 20 декабря 2024 года, а также что можно делать, а что нельзя.

Приметы погоды 20 декабря

С 20 декабря связаны следующие погодные приметы:

  • если дует порывистый ветер, наступят продолжительные холода;
  • зима холодная — лето жаркое, а вот если зима теплая — лето выдастся холодное;
  • снег с дождем в этот день — к пасмурному лету;
  • солнце прячется за облаками — предвещает снегопад, а если оно туманом окружено — жди пурги;
  • легкий и сухой снег в этот день говорит о засухе, которая придет через полгода.

Что можно делать 20 декабря

В Амвросимов день девушки обычно занимаются рукоделием, а именно шитьем. Согласно народным приметам, чем красивее будет изделие, тем быстрее наступит супружеская жизнь.

Уборка в доме 20 декабря поможет создать благоприятную атмосферу. А смена занавесок символизирует обновление и начало нового этапа в жизни. А чтобы привлечь в дом благополучие и удачу, нужно обязательно помочь нуждающимся.

Также можно гадать в этот день, но только в том случае, если ритуалы будут проводить с добрыми намерениями.

Что запрещено делать 20 декабря

В Амвросимов день запрещено веселиться и шуметь. Считается, что можно привлечь злых духов, а всю зиму придется провести в болезнях. По этой же причине нельзя 20 декабря жениться.

Стирка 20 декабря считается плохой приметой. Согласно поверьям, мокрое белье может притянуть к себе неудачи, а вода, в которой стирают вещи, наполняется негативной энергией, которая может передаться как человеку, так и животным.

Если плакать и грустить в этот день, потом 40 дней придется горевать. Также по этой же причине нельзя рыдать на кладбище.

Помимо прочего, 20 декабря нельзя уезжать из дома, проводить вечер далеко от семьи и ссориться. Люди верили, что все это может привести к печальным последствиям.