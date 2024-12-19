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Названы 10 ключевых дел в саду, огороде и цветнике в декабре

Зимой у дачников и садоводов есть множество дел, которые помогут подготовиться к весеннему сезону и сохранить здоровье растений.

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Источник: Екатерина Романова

Вот несколько ценных советов по уходу за участком в зимний период:

1. Уборка снега.

Снег может стать отличным изолятором для растений, но его нужно правильно распределить. Убирайте снег с дорожек и мест, где он может повредить конструкции, а оставшийся используйте для укрытия корней растений.

2. Уничтожение вредителей.

Проверьте деревья на наличие гнезд вредителей, таких как боярышница и пяденица. Удалите их, чтобы предотвратить распространение насекомых в весенний период.

3. Осмотр виноградника.

Очистите шпалеры от остатков лозы, проведите осмотр на наличие повреждений и при необходимости выполните ремонт. Убедитесь, что кусты винограда надежно укрыты.

4. Ремонт техники и инвентаря.

Зимний период — отличное время для проверки и ремонта садового инвентаря. Убедитесь, что все инструменты в исправном состоянии.

5. Кормушки для птиц.

Создайте кормушки из подручных материалов и развесьте их в саду. Это привлечет птиц, которые будут помогать вам в борьбе с вредителями.

6. Спиливание деревьев.

Декабрь — удачное время для спиливания старых или больных деревьев. Это поможет избежать повреждений в будущем и освободит место для новых посадок.

7. Планирование посадок.

Составьте план севооборота на следующий год. Это поможет вам более эффективно использовать пространство и ресурсы.

8. Выращивание рассады.

Зимой можно вырастить рассаду на подоконнике. Некоторые культуры, такие как огурцы и томаты, могут дать урожай уже к праздникам.

9. Подсчет семян.

Проверьте запасы семян и при необходимости докупите недостающие. Заранее подготовленный посадочный материал поможет избежать спешки весной.

10. Уход за растениями.

Следите за состоянием многолетников и других растений, чтобы вовремя реагировать на изменения.

Эти действия помогут вам не только сохранить растения и подготовить участок к новому сезону, но и сделать ваш сад более красивым и здоровым, пишет портал Ogorod.ru.