Названы 10 ключевых дел в саду, огороде и цветнике в декабре

Вот несколько ценных советов по уходу за участком в зимний период:
1. Уборка снега.
Снег может стать отличным изолятором для растений, но его нужно правильно распределить. Убирайте снег с дорожек и мест, где он может повредить конструкции, а оставшийся используйте для укрытия корней растений.
2. Уничтожение вредителей.
Проверьте деревья на наличие гнезд вредителей, таких как боярышница и пяденица. Удалите их, чтобы предотвратить распространение насекомых в весенний период.
3. Осмотр виноградника.
Очистите шпалеры от остатков лозы, проведите осмотр на наличие повреждений и при необходимости выполните ремонт. Убедитесь, что кусты винограда надежно укрыты.
4. Ремонт техники и инвентаря.
Зимний период — отличное время для проверки и ремонта садового инвентаря. Убедитесь, что все инструменты в исправном состоянии.
5. Кормушки для птиц.
Создайте кормушки из подручных материалов и развесьте их в саду. Это привлечет птиц, которые будут помогать вам в борьбе с вредителями.
6. Спиливание деревьев.
Декабрь — удачное время для спиливания старых или больных деревьев. Это поможет избежать повреждений в будущем и освободит место для новых посадок.
7. Планирование посадок.
Составьте план севооборота на следующий год. Это поможет вам более эффективно использовать пространство и ресурсы.
8. Выращивание рассады.
Зимой можно вырастить рассаду на подоконнике. Некоторые культуры, такие как огурцы и томаты, могут дать урожай уже к праздникам.
9. Подсчет семян.
Проверьте запасы семян и при необходимости докупите недостающие. Заранее подготовленный посадочный материал поможет избежать спешки весной.
10. Уход за растениями.
Следите за состоянием многолетников и других растений, чтобы вовремя реагировать на изменения.
Эти действия помогут вам не только сохранить растения и подготовить участок к новому сезону, но и сделать ваш сад более красивым и здоровым, пишет портал Ogorod.ru.