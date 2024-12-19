Подкормки для растений. Эффект 100%: используем отходы с новогоднего стола

Агроном Петр Ломонос уверен, что ни в коем случае не стоит выбрасывать некоторые отходы с новогоднего стола. И, главным образом, речь идет о кожуре от мандаринов. Поели вкусняшку — отложите кожуру, она может стать отличным удобрением для комнатных растений.
«Кожура от цитрусовых полезна для растений, так как в ней содержится большое количество эфирных масел. А это — антисептик. То есть цветы вы таким образом защитите от болезней и вредителей», — отметил эксперт.
По словам агронома, в кожуре содержится лимонин, который негативно воздействует на насекомых. Особенно их боятся слизни, тля, мучнистый червец и гусеницы, которые обожают селиться на капусте.
Сушим корки
Положите шкурки от мандаринов в емкость, поставьте на батарею и пусть подсыхают. Запах, кстати, распространится на всю комнату, поэтому дома будет приятно находиться.
Как только кожура подсохнет — сложите в пакет и уберите. Пусть полежит пару дней, затем из нее можно делать настои для подкормок. При этом Ломонос настоятельно рекомендует кожуру не замораживать, так как полезные вещества не будут так активно работать.
Рецепт настоя от вредителей
Возьмите литровую стеклянную банку и наполовину наполните ее сухими корочками от мандаринов. Залейте кипятком до самого верха, закройте крышкой и оставьте на одни сутки.
Далее залейте полученный раствор в пульверизатор и опрыскайте домашние растения, защитив их от вредителей. Ломонос заявил, что эффект будет стопроцентный, причем уже через пару часов.
Рецепт настоя для повышения иммунитета
Кроме того, по словам нашего эксперта, в корках содержатся сера, калий и магний, что нужно для роста растений, так как вышеназванные элементы повышают иммунитет.
Раствор вам понадобится тот же, что и от вредителей, но наполовину его стоит разбавить водой. То есть налейте в стакан настой из банки и разбавьте в пропорции 1:1.
Поливайте растения под корень. Особенно эффективно это удобрение для тех растений, которые цветут: фиалки, герани, декабристы и другие.
Однако Ломонос предупреждает, что слишком усердствовать с таким поливом не стоит, иначе можно получить закисление почвы, а это даст уже совсем другой эффект. То есть используйте максимум один раз в месяц.