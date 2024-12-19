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В горах Сочи выпало два метра снега

В горах Сочи выпало два метра снега, сообщает пресс-служба горнолыжного курорта.

Сейчас в Ричмонде: +7° 6 м/с 87% 762 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

На высоте более 2300 метров выпало 200 сантиметров снега. В настоящее время в горах облачно, видимость составляет 50 километров.

Ветер юго-восточный 4 м/с. Температура воздуха опустилась до −13 градусов.

Напомним, 16 декабря в Сочи из-за сильных осадков поднялся уровень воды в реках. Подъем уровня воды зафиксировали в водоемах, на дорогах подтопление. Сообщалось, что неблагоприятная погода в Сочи ожидается до 18 декабря. Синоптики прогнозировали обильные осадки и усиление ветра до 20−23 м/с, а в горах — снегопады.