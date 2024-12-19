В горах Сочи выпало два метра снега

Напомним, 16 декабря в Сочи из-за сильных осадков поднялся уровень воды в реках. Подъем уровня воды зафиксировали в водоемах, на дорогах подтопление. Сообщалось, что неблагоприятная погода в Сочи ожидается до 18 декабря. Синоптики прогнозировали обильные осадки и усиление ветра до 20−23 м/с, а в горах — снегопады.