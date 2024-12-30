Народные приметы на 31 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Однако из-за них у ребенка могут развиться сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, появиться лишний вес, предупредил ранее врач. Он советует вместо кондитерских сладостей выбирать полезные — например, сухофрукты или фрукты.



Также люди старались всех простить и попросить прощение, если вдруг кого-то обидели. Недавно исследователи выяснили, что мужчины и женщины по-разному воспринимают обиды. При этом 27% представителей сильного пола ссорятся раз в месяц или чаще, в то время как среди дам этот показатель составляет 36%.