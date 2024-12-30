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Народные приметы на 31 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

На каждый день можно найти множество примет. Часть касается погоды, часть содержит запреты, некоторые, наоборот, советы. Канун Нового года, 31 декабря, — не исключение.

Айгуль Сабитова
Автор Погода Mail
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Источник: Image by Freepik

В православном календаре эта дата отмечена как день святителя Модеста, верующие молятся ему о защите домашнего скота.

Приметы погоды 31 декабря

Сначала поговорим про народные приметы на 31 декабря в 2024 году о погоде.

  • Если снег падает большими хлопьями — ждите потепления.
  • Очень сильный мороз — осадков не будет.
  • Ворон кричит двумя разными голосами — погода переменится.
  • Дует западный или юго-западный ветер — жди оттепель.
  • Ее же ждали, если в этот день под ногами не скрипел снег.
  • В поле очень мало снега — к неурожаю.
  • Говорилось, что какая погода 31 декабря, таким будет и июль.

Что можно делать 31 декабря

В преддверии праздника в народе было принято загадывать желания о финансовом благополучии, семейном счастье и крепком здоровье. Год встречали в тесном семейном кругу за богато накрытым столом. Затем шли гулять, заходили в гости к друзьям или родственникам.

Перед праздником полагалось отдавать все долги, избавляться от старых вещей, разбитой посуды, треснувших зеркал. Говорилось, что они несут в себе негативную информацию.

Также 31 декабря в карман клали монетку. Народ верил, что тогда весь следующий год будет сопутствовать финансовый успех. Также в этот день старались сохранить позитивный настрой. Люди верили, что это сделает следующий год их союзником.

31 декабря наши предки обвязывали новый веник красной ленточкой и ставили в углу кухни. Говорилось, что это к удаче.

На праздничный стол старались поставить как можно больше блюд. По поверью, тогда весь следующий год будет благоприятным. Было принято дарить подарки. Верили, что дарящему бумерангом вернутся дары. К слову, на Новый год многие дарят детям сладкие подарки.

Однако из-за них у ребенка могут развиться сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, появиться лишний вес, предупредил ранее врач. Он советует вместо кондитерских сладостей выбирать полезные — например, сухофрукты или фрукты.

Также люди старались всех простить и попросить прощение, если вдруг кого-то обидели. Недавно исследователи выяснили, что мужчины и женщины по-разному воспринимают обиды. При этом 27% представителей сильного пола ссорятся раз в месяц или чаще, в то время как среди дам этот показатель составляет 36%.

Что запрещено делать 31 декабря

В старину в этот день люди боялись говорить негативные слова как в адрес наступающего года, так и уходящего.

Нельзя было ссориться и конфликтовать. Опасались, что ругань спугнет удачу.

Не было принято давать и брать деньги в долг — это сулило разорение и бедность. Женщинам в этот день нельзя было стричься. Говорилось, что иначе волосы в следующем году могут поредеть или вовсе выпасть.

В этот день старались не разбивать посуду. Опасались, что это плохой знак, предвещающий ссоры в семье. Нельзя было выносить мусор после шести вечера, чтобы не потерять удачу в следующем году.

Также было принято не делать генеральную уборку перед Новым годом, чтобы не привлечь беспорядок и неудачи.