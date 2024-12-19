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На Солнце произошла сильная вспышка

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего уровня мощности произошла на Солнце в четверг, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

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Источник: amic.ru

«19 декабря в 13:38 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3924 (S19W74) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 36 минут», — говорится в сообщении.

После вспышки, согласно данным мониторинга, уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднялся до R1 (слабо) по шкале из пяти показателей, где самый высокий — R5 (экстремально).

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.