На Солнце произошла сильная вспышка

«19 декабря в 13:38 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3924 (S19W74) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 36 минут», — говорится в сообщении.
После вспышки, согласно данным мониторинга, уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднялся до R1 (слабо) по шкале из пяти показателей, где самый высокий — R5 (экстремально).
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.