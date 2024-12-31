Народные приметы на 1 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день было принято подавать на стол жареного поросенка и множество других разных блюд. Люди с удовольствием отдыхали, веселились, наряжались и ходили в гости. Старались как можно больше сменить нарядов, выбирая яркие и красочные цвета в одежде. Народ верил, что тогда год пройдет интересно и удачно. Кстати, сейчас многие покупают одежду на сезонных распродажах. Эксперты советуют перед отправкой туда решить, что именно вам нужно. Четкий список поможет избежать спонтанных приобретений, которые часто оказываются ненужными.