Народные приметы на 1 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре эта дата отмечена как Ильин день, день Ильи Муромца. На Руси в этот день кланялись родной земле и вспоминали подвиги героев и защитников.
Приметы погоды 1 января
Часть примет на первый день нового года касается погоды.
- Если 1 января дует сильный ветер — жди хороший урожай орехов.
- Идет снег — уродится хлеб.
- Звездная ночь сулит обилие ягод, лунная — бобовых
- Если день выдается теплый, то уродится рожь.
- Иней на деревьях и пасмурная погода говорили о том, что весь год в целом будет урожайным.
- Снегири поют — к пасмурным и снежным дням.
- Красный закат — жди раннюю весну.
- Если вместо снега пошел дождь, то сено и солому зальет.
Что можно делать 1 января
В этот день было принято подавать на стол жареного поросенка и множество других разных блюд. Люди с удовольствием отдыхали, веселились, наряжались и ходили в гости. Старались как можно больше сменить нарядов, выбирая яркие и красочные цвета в одежде. Народ верил, что тогда год пройдет интересно и удачно. Кстати, сейчас многие покупают одежду на сезонных распродажах. Эксперты советуют перед отправкой туда решить, что именно вам нужно. Четкий список поможет избежать спонтанных приобретений, которые часто оказываются ненужными.
В этот день старались отдать то, что раньше брали у кого-то.
В течение дня стремились сделать хотя бы один хороший поступок, а также проявлять вежливость и уступчивость. Люди верили, что тогда год будет удачным.
Кроме того, 1 января натирали руки монетами. Говорилось, что это к финансовому благополучию.
Что запрещено делать 1 января
Теперь рассмотрим народные приметы на 1 января о запретах.
В этот день было не принято работать и заниматься серьезными делами, трудиться. По примете, иначе год будет тяжелым.
Запрещалось выметать сор из избы. Опасались, что так можно навлечь беды и болезни на семью.
Нельзя было также выносить мусор и выбрасывать вещи. Первое сулило бедность, а второе — уход мира и спокойствия. К слову, иногда мусор может принести пользу. Так, японская маникюрщица научилась делать из пластиковых отходов накладные ногти.
1 января старались не ругаться, не ссориться, не пребывать в плохом настроении. Также запрещено было пить. Говорилось, что это к неудачам.
Советовали 1 января не брать в долг деньги и вещи, чтобы самому не оказаться в долгах.
Также рекомендовали в этот день не пришивать пуговицы, чтобы не столкнуться с давними проблемами.