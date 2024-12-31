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Народные приметы на 1 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Наши предки верили в приметы. Сейчас многие относятся к ним скептически, но любопытно узнать, чего опасались и на что обращали внимание в старину. Предлагаем узнать, какие поверья есть на 1 января.

Айгуль Сабитова
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash

В народном календаре эта дата отмечена как Ильин день, день Ильи Муромца. На Руси в этот день кланялись родной земле и вспоминали подвиги героев и защитников.

Приметы погоды 1 января

Часть примет на первый день нового года касается погоды.

  • Если 1 января дует сильный ветер — жди хороший урожай орехов.
  • Идет снег — уродится хлеб.
  • Звездная ночь сулит обилие ягод, лунная — бобовых
  • Если день выдается теплый, то уродится рожь.
  • Иней на деревьях и пасмурная погода говорили о том, что весь год в целом будет урожайным.
  • Снегири поют — к пасмурным и снежным дням.
  • Красный закат — жди раннюю весну.
  • Если вместо снега пошел дождь, то сено и солому зальет.

Что можно делать 1 января

В этот день было принято подавать на стол жареного поросенка и множество других разных блюд. Люди с удовольствием отдыхали, веселились, наряжались и ходили в гости. Старались как можно больше сменить нарядов, выбирая яркие и красочные цвета в одежде. Народ верил, что тогда год пройдет интересно и удачно. Кстати, сейчас многие покупают одежду на сезонных распродажах. Эксперты советуют перед отправкой туда решить, что именно вам нужно. Четкий список поможет избежать спонтанных приобретений, которые часто оказываются ненужными.

В этот день старались отдать то, что раньше брали у кого-то.

В течение дня стремились сделать хотя бы один хороший поступок, а также проявлять вежливость и уступчивость. Люди верили, что тогда год будет удачным.

Кроме того, 1 января натирали руки монетами. Говорилось, что это к финансовому благополучию.

Что запрещено делать 1 января

Теперь рассмотрим народные приметы на 1 января о запретах.

В этот день было не принято работать и заниматься серьезными делами, трудиться. По примете, иначе год будет тяжелым.

Запрещалось выметать сор из избы. Опасались, что так можно навлечь беды и болезни на семью.

Нельзя было также выносить мусор и выбрасывать вещи. Первое сулило бедность, а второе — уход мира и спокойствия. К слову, иногда мусор может принести пользу. Так, японская маникюрщица научилась делать из пластиковых отходов накладные ногти.

1 января старались не ругаться, не ссориться, не пребывать в плохом настроении. Также запрещено было пить. Говорилось, что это к неудачам.

Советовали 1 января не брать в долг деньги и вещи, чтобы самому не оказаться в долгах.

Также рекомендовали в этот день не пришивать пуговицы, чтобы не столкнуться с давними проблемами.