Как избавиться ото мха на участке: 10 эффективных способов

Перед тем как удалять мох, нужно разобраться с причиной его появления, иначе он будет возникать снова и снова. Вместо корней у мха ризоиды. Это такие тонкие одноклеточные или многоклеточные выросты на нижней части стебля, напоминающие нити. Благодаря им мох не только прикрепляется к месту, но и всасывает воду. А так как размножается мох спорами (и может распространяться на большие расстояния) или вегетативно, то вероятность его появления на участке довольно высока. Если убрать часть благоприятных факторов для развития мха, то его станет в разы меньше.