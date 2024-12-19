Как избавиться ото мха на участке: 10 эффективных способов

Мох обладает способностью приспосабливаться к различным условиям окружающей среды и часто встречается на влажных и тенистых участках. Его избыточное количество в саду, огороде и на крышах зданий может привести к негативным последствиям для построек, растений и почвы.
Мох в лесу и на болоте — естественное явление, там он — часть экосистемы. Однако появиться это растение может и на участке, где ему совсем не место. Он не только увеличивает кислотность почвы, но и угнетает растущие культуры, снижает урожайность, разрушает различные постройки. В этой статье мы расскажем, как избавиться ото мха на участке, используя различные методы и средства.
Причины появления мха
Перед тем как удалять мох, нужно разобраться с причиной его появления, иначе он будет возникать снова и снова. Вместо корней у мха ризоиды. Это такие тонкие одноклеточные или многоклеточные выросты на нижней части стебля, напоминающие нити. Благодаря им мох не только прикрепляется к месту, но и всасывает воду. А так как размножается мох спорами (и может распространяться на большие расстояния) или вегетативно, то вероятность его появления на участке довольно высока. Если убрать часть благоприятных факторов для развития мха, то его станет в разы меньше.
Причины появления на участке:
высокая влажность почвы (чрезмерный полив и переувлажнение грунта, близкое залегание грунтовых вод, осадки, плохой дренаж, состав грунта, который пропускает мало воды);
при недостатке света обычно появляются стелющиеся виды мха;
плохая вентиляция и сырой воздух в теплице и в постройках;
в низинах и щелях мох появляется из-за излишней влажности;
недостаток солнца для посадок, сильная тень;
высокая кислотность почвы;
тяжелая почва, которая мало пропускает воздух (глинистая), а также отсутствие аэрации;
перенасыщение земли подкормками или, наоборот, недостаток удобрений.
Почему нужно уничтожать мох на садовых и дачных участках
Несмотря на красивый и необычный внешний вид, мох довольно вреден для растений, грунта и построек. Основные причины, почему нужно уничтожать мох на участке:
из-за него меняется почвенная структура. Земля становится плотной, плохо пропускает воздух. Из-за пониженной аэрации растения начинают получать мало кислорода;
происходит постепенное заболачивание участка, так как мох отлично удерживает влагу;
грибковым болезням проще распространяться по пушистой структуре мха;
мох растет на кислых почвах, при этом он дополнительно закисляет грунт, отчего pH земли меняется, а растения намного хуже развиваются в этой среде;
мох задерживает воду и ускоряет разрушение различных каркасов парников и теплиц, разрушает шифер на кровле, делает дорожки на участке скользкими и даже меняет их цвет;
мох не дает нормально прорастать семенам (именно поэтому он препятствует росту газонов).
Можно ли избавиться ото мха навсегда
Это растение очень живучее: оно быстро восстанавливается и начинает расти. Мхи неприхотливы, им не вредят насекомые, бактерии и грибки, они хорошо переносят засуху. Тем не менее уменьшить количество мха на участке или свести его к минимуму возможно. Для этого следует проводить специальные мероприятия по очистке и изменению условий обитания растений в саду и огороде.
Эффективные способы избавиться ото мха
Существует много способов выведения мха с участка. Это как химическая обработка, так и механическое удаление. Далее подробно разберем каждый вариант.
Механические способы
Вначале следует попробовать убрать мох специальными инструментами.
Скарификация. Соскрести мох и сорняки лопатой или тяпкой, а потом сжечь. Освободившееся пространство прорыхлить и замульчировать опилками, листвой или травой (слоем в 5 см). После этого остатки мха не смогут пробраться сквозь мульчу. Важно: весной или осенью мульчу надо менять.
Можно снять это растение вместе с верхним плодородным слоем почвы, а затем выбросить, чтобы не дать спорам мха снова распространиться.
С деревьев и с деревянных построек мох снимают ворсяными щетками, с крыш и стен построек — шпателем, щеткой, специальными растворами или мини-мойкой.
Еще одно действенное средство — черная пленка. Ее плотно укладывают на земле, закрывая мох и сорняки, а затем закрепляют кирпичами. Через два месяца пленку убирают. Под ней все растения погибнут, оставив голую почву.
Химические методы
В случае если механические способы борьбы со мхом оказались неэффективными, можно попробовать для удаления мха химикаты и народные средства.
Следует использовать сульфат железа — 90 мл на 20 л воды (на 300 кв. м).
В качестве альтернативы можно взять 5%-й раствор медного купороса (50 г на 1 л воды).
В самом простом варианте берут 200 г пищевой соды на 2 л теплой воды. Составом тщательно пропитывают мох. Через сутки он должен стать коричневым или оранжевым (и погибнуть). Далее его убирают граблями.
Еще один вариант с содой — 3 столовые ложки на 1 л воды. Когда сода растворится, ее нужно перелить в пульверизатор, а затем распылить средство на мох. Процедуру можно повторить. При распылении важно не попасть на другие растения.
Из биологических гербицидов можно взять препарат под названием «Мохофф».
В самом крайнем случае можно использовать глифосатсодержащий гербицид, но применять его нужно очень осторожно. Это средство избавляет участки от сорняков, но при этом может быть токсичным и привести к отравлению (поэтому нужно тщательно соблюдать меры защиты при использовании). Еще он уменьшает плодородие почвы.
Особенности выведения мха на разных зонах участка
Выведение мха зависит от местоположения. Тень, влажность, тип почвы и даже направление ветра — именно это оказывает существенное влияние на рост этого злостного растения. Например, в тенистых, влажных уголках сада мох разрастается быстрее, чем на открытых солнечных участках.
На газоне
Кроме того, что удалить мох с газона можно механически или посадив специальные растения (типа мятлика), еще можно использовать гербициды, раскислять почву доломитовой мукой, сделать дренаж, убрать лишнюю тень от кустов и плодовых деревьев. И даже уход за газоном (внесение своевременных подкормок и правильный полив) тоже играет свою роль.
На грядках в огороде
Повторим основные принципы удаления мха с грядок. Сначала его убирают механически граблями, делают дренаж, если почва переувлажнена, обязательно следят за кислотностью грунта, подкормками, поливом и сорняками. Из химических средств землю можно обработать известью или доломитовой мукой (когда нет посадок) — 0,5 кг средства на 1 кв. м. Еще одно эффективное химическое средство — медный или железный купорос (50 г медного купороса развести в 10 л воды или 120 г железного купороса развести в 15 л воды). Всю площадь мха обрабатывают этим составом. Также можно использовать для обработки купленное в садовом магазине специальное средство ото мха. Через 14 дней заново повторяют это мероприятие. После последней обработки верхний слой земли срезают, далее все перекапывают на половину штыка лопаты.
На деревьях
Сам по себе мох не вредит стволам, но в нем могут скрываться многочисленные споры грибков и вредители.
Проще всего аккуратно счистить мох и лишайник щеткой или скребком, не повредив по возможности кору. Перед процедурой землю под деревом укрывают полиэтиленом, чтобы потом быстро утилизировать весь мох. После этого для защиты коры от повторного появления мха деревья покрывают акриловой побелкой или раствором гашеной извести.
Полезно проредить ветки деревьев, чтобы пустить к стволу дополнительный воздух и солнечный свет. Если деревьев, заросших мхом, много, то поможет санитарная вырубка.
Стволы можно обработать 5%-м раствором железного или медного купороса. Обращаются и к домашним средствам. Из 1 кг золы, 0,5 кг соли, натертого куска хозяйственного мыла и 10 л воды делают раствор. Доводят его до кипения, остужают, а после обрабатывают им весь мох на деревьях.
На кровле крыши
Как и на стволах деревьев, здесь мох сначала соскребают специальным инструментом. Важно, чтобы щетка была мягкой и с натуральной щетиной. После того как основной мох убран, остатки можно соскрести уже мокрой щеткой. Проще будет использовать специальную мини-мойку, которая смывает мох мощной струей воды.
Чтобы было легче отдирать мох от кровли, ее можно предварительно обработать специальным антисептиком (готовые составы продаются в магазине). При этом важно собирать раствор, стекающий с крыши, так как он негативно воздействует на фасад и различные растения. Кроме этого средства, есть еще специальные составы для обработки крыши после чистки.
Для профилактики устанавливают медную полосу вдоль конька крыши. Во время дождя вода будет насыщаться ионами меди и при стекании обрабатывать крышу ото мха.
На тротуарной плитке
Сначала мох и лишайник счищают щеткой, скребком или влажным песком. Потом водой промывают дорожки. Далее на поверхность наносят раствор хозяйственного мыла (300 г на 10 л воды), 10%-й раствор медного купороса, раствор столового уксуса (в равных пропорциях с водой), смесь буры и борной кислоты (1: 1) или специальное средство ото мха на дорожках участка.
В теплице
Обработку парника проводят до высадки растений. Сначала нужно убрать мох с каркаса скребком, потом промыть теплицу теплой мыльной водой. После этого обработать деревянные части 15%-м раствором сульфата железа (1,5 кг вещества на 10 л воды), а фундамент — 200 г соды на 2 л воды.
Верхний слой грунта со мхом с грядок лучше снять и утилизировать.
Землю можно обработать 3%-м раствором бордоской жидкости (по инструкции). Раскислить почву после мха можно доломитовой мукой, золой, мелом или пушонкой, затем перекопать.
Если какие-либо предметы создают в теплице сильную тень, их надо убрать. Важно регулярно открывать двери парника, чтобы воздух и влага не застаивались внутри. После сбора урожая на грядках можно посадить различные сидераты для профилактики появления мха (горчицу, рожь, овес
Комментарий эксперта
Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России», рассказывает про негативные последствия появления мха на участке.
Истощение почвы. Мох забирает из почвы питательные вещества, тем самым обедняя ее. Это негативно сказывается на росте и развитии других растений на садовом участке.
Увеличение влажности. Мох способен удерживать большое количество влаги, что может привести к переувлажнению почвы и, как следствие, к развитию грибковых заболеваний у растений.
Ухудшение доступа света и воздуха к почве. Мох образует плотный покров, который препятствует проникновению света и воздуха к почве. Это может замедлить рост и развитие растений, а также привести к их гибели.
Появление вредителей. Некоторые виды насекомых используют мох в качестве укрытия и места для размножения. Это приводит к появлению вредителей на участке.
Непривлекательный внешний вид. Мох может придавать участку неухоженный и заброшенный вид. Это снижает его ценность и привлекательность для владельцев и гостей.
Проблемы с фундаментом. Мох растет на стенах и фундаменте зданий и приводит к их разрушению. Это может потребовать дорогостоящего ремонта.
Ограничение доступа к солнечному свету. Мох может разрастаться на крышах и других поверхностях, ограничивая доступ солнечного света к ним. Это приводит к повышению влажности и развитию плесени.
Важно отметить, что некоторые виды мха могут быть полезными для экосистемы, например служить пищей для некоторых видов животных. Однако если мох начинает разрастаться и вызывать проблемы, то его удаление оправданно.
Профилактика появления мха на участке
Для того чтобы мох не вернулся на участок повторно, проводят ряд мероприятий:
В глинистую землю добавляют песок, компост и низинный торф. Еще устанавливают высокие грядки и наполняют их плодородной почвой.
Так как мох привлекает сильная влажность, то на грядках сооружают дренажную систему для отвода лишней воды. Еще размещают по периметру сада кустарники и деревья, хорошо впитывающие воду: березу, иву, калину, клен, сливу.
Еще можно уменьшить количество поливов. Орошать землю лучше больше, но реже, так как мох не переносит кратковременной засухи.
Мху проще расти на утоптанной земле, поэтому грядки нужно чаще рыхлить. Дело в том, что на поверхности плотного грунта скапливаются почвенный конденсат и дождевая влага, способствующие росту мха. А на рыхлой почве влага уходит вглубь.
Для насыщения земли кислородом можно использовать аэраторы, скарификаторы и вертикуттеры (весной и осенью). Кроме того, что эта процедура поможет избавиться ото мха, она еще полезна для корней растений, для стимулирования почвенных микроорганизмов и предотвращения водного стресса.
Если растения находятся в тени из-за плодовых деревьев, обрезают у этих деревьев нижние ветки, а грядки под ними мульчируют (что перекроет мху нормальный воздухообмен).
Высаживают специальные растения, препятствующие появлению мха: овсяницу, полевицу, мятлик, чабрец, живучку, медуницу, очиток
и т. д.
Для раскисления в грунт регулярно добавляют доломитовую муку или древесную золу. Важно: если почва изначально кислая, то раскислять ее нужно каждый год.
После уборки урожая огород засевают сидератами, которые не дадут мху вырасти.
Памятка для садовода: как избавиться ото мха на участке
Подведем итоги, как же правильно убрать мох на участке и что изменить, чтобы он не появился снова.
1. Чаще всего мох можно найти на влажных участках в тени.
2. Для сада, огорода и построек мох вреден, так как может разрушать дерево и шифер, забирать из почвы питательные вещества, стать домом для вредителей на деревьях.
3. Причин появления мха на участке множество: от высокой кислотности почвы до недостатка солнца.
4. Уничтожать это злостное растение нужно быстро, иначе заболачивание участка ото мха может привести к грибковым заболеваниям и коррозии построек.
5. Скорее всего, сразу навсегда избавиться ото мха будет очень трудно, но постепенно его станет на участке значительно меньше.
6. Удалить мох с участка можно как механически, так и при помощи химических средств.
7. Из мест появления мха можно выделить такие: грядки, газоны, теплицы, крыши и стены зданий, кору деревьев. Для всего есть свои способы удаления мха, но часто они очень похожи.
8. Очищению участка поможет и профилактика появления мха. Например, можно регулярно раскислять почву, сделать дренажную систему, провести аэрацию почвы или посадить специальные растения, которые не дадут развиваться мху на садовом участке.
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»