Обрезка груши весной: как сформировать здоровую крону дерева

Март — хорошее время для старта садовых работ. Сильные морозы уже позади, а сокодвижение у плодовых культур еще не началось. Поэтому можно выбрать безветренный, солнечный день и отправиться на весеннюю обрезку груши. После этой обязательной процедуры дерево будет меньше болеть и обеспечит вас хорошим урожаем.
Почему важно обрезать грушу весной
Конечно, в природе плодовые деревья никто не обрезает. Однако именно поэтому груши-дички созревают мелкими и довольно кислыми. Если вы предпочитаете крупные, сладкие плоды, то не стоит пренебрегать удалением лишних ветвей. Есть несколько причин, почему весенняя обрезка косточковых так важна.
Удобство сбора плодов и ухода за кроной. Чем выше дерево, тем сложнее садоводу проводить обработки от вредителей и снимать с веток созревший урожай. Кроме того, правильное формирование кроны позволяет регулировать высоту саженца.
Повышение сопротивляемости болезням. Удаление старых веток дает воздуху и солнечным лучам свободно проникать в самую гущу кроны. Это уменьшает риск развития грибковых заболеваний.
Нормирование урожая. Регулярная обрезка позволяет равномерно распределить по дереву количество плодов, не давая ему перегружаться. Более короткие и сильные ветки не будут ломаться под тяжестью урожая, не потребуют дополнительных подпорок.
Увеличение урожайности. На месте старых или больных веток появляются молодые побеги, на которых зреет в разы больше плодов. Также из-за обилия солнечного света груши вырастают более крупными и сладкими.
Когда нужно обрезать грушу: оптимальные сроки
Каждый садовод выбирает для себя удобное время для обрезки плодовых. Делать это можно как осенью, так и весной. Чтобы процедура прошла успешно, стоит соблюдать оптимальные сроки. В таблице ниже расскажем, на какие месяцы следует ориентироваться.
|Осень
|Сентябрь — октябрь.
Проводят санитарную обрезку в короткий промежуток между полным опадением листвы и первыми сильными заморозками
|Зима
|Январь — февраль.
Обрезку делают в период оттепели, когда температура не опускается ниже +10 °C. Процесс подходит для южных регионов, где нет сильных морозов
|Весна
|Март.
Удалять ветви можно до того, как начнут распускаться почки и пойдет активное сокодвижение. Обязательно следите, чтобы миновала угроза возвратных заморозков
|Лето
|Июнь — июль.
Можно делать санитарную обрезку или удалять лишнее на старых деревьях
Какие виды обрезки применяют для груши
Казалось бы, нет ничего сложного: взял секатор в руки и убираешь лишние ветви. Но на самом деле есть несколько разных видов обрезки плодовых и каждый из них выполняет свою задачу. Разберемся, чем они отличаются друг от друга.
Омолаживающая обрезка
Ее проводят, если дерево плохо плодоносит и дает слабый прирост. Кроме того, сигнал к омолаживающей обрезке — обильное цветение при скудном урожае, когда большая часть завязей осыпается. Проводят процедуру один раз в 5—6 лет. Для этого сильно укорачивают старые ветки, а из молодых побегов постепенно формируют новую крону.
Формирующая обрезка
Процедура необходима молодым саженцам, потому что помогает им быстрее зацвести и начать плодоносить. Кроме того, формирование правильной кроны облегчает уход за растением: слабые побеги удаляют, а сильным дают развиваться. В будущем такие ветви выдержат обильный урожай, не сломаются и не потребуют подпорок. Процедура проводится ежегодно.
Санитарная обрезка
В этом случае с дерева удаляют все больные, сухие или поврежденные ветви. Санитарную обрезку можно проводить в любое время года. Главное условие — плюсовая температура на улице. Перед началом процедуры грушу необходимо осмотреть и наметить побеги, которые сильно мешают друг другу, чрезмерно загущают крону или поражены вредителями. Ниже представлена схема, которая поможет вам правильно провести санитарную обрезку груши.
Перевод на боковое ответвление
Такой прием позволяет не обрезать плодоносные ветви целиком, а менять направление их роста. Удаляют только лишние ответвления, направленные вверх и внутрь кроны. При этом оставляют одно, самое удачное, которое растет в нужную сторону. Так формируется крона, где все ветви и плоды на них получают много солнца. Данные способ обрезки используют на взрослых деревьях, чтобы омолодить их и повысить урожайность.
Обрезка на внешнюю почку
Слишком длинные ветви молодых плодовых укорачивают обрезкой на почку. Это тоже делается для правильного формирования кроны. Выбирают здоровую почку, расположенную на внешней стороне ветки, отступают от нее 1—2 мм и делают косой срез секатором под углом 45°.
Срез на кольцо
Кольцом называют небольшое утолщение у самого основания ветви. Здесь расположены ткани, способные быстро восстанавливаться. Благодаря этой особенности даже большие по площади срезы зарастают без лишних проблем. Способ обрезки на кольцо применяют, если нужно убрать старую и больную ветку либо сильно поврежденный побег. Кроме того, таким способом удаляют все вертикальные отростки, которые называются волчками.
Что понадобится для обрезки груши
К садовым работам следует подготовиться заранее. Составили для вас шпаргалку с подробным описанием необходимых инструментов, которые пригодятся для весенней обрезки груши.
Секатор. Для каждого вида обрезки требуется свой инструмент. Удалять сухие ветки можно с помощью секатора с наковаленкой. Принцип его действия напоминает миниатюрный топор. Для стрижки молодой поросли до 10 мм подходит секатор-ножницы с двумя острыми лезвиями. А более толстые побеги лучше обрезать при помощи классического обводного секатора.
Плотные садовые перчатки. При работе с режущими инструментами лучше защитить руки от возможных порезов и ран. Поэтому выбирайте перчатки из плотного материала, который не сковывает движений.
Сучкорез. В отличие от обычного секатора этим инструментом можно удалять более толстые ветки. К тому же во время работы с ним задействованы обе руки, что увеличивает режущую силу. Длинная рукоятка позволяет обрезать высокие побеги без использования лестницы.
Ножовка. Без нее не обойтись, если нужно сделать срез на кольцо. Поэтому, если на вашем участке есть взрослая груша, ножовка должна быть в вашем рабочем арсенале. Важно помнить, что чем толще ветка, от которой нужно избавиться, тем больше должны быть зубья пилы.
Средства для обработки. Всем крупным срезам нужно дать высохнуть. После этого их можно дополнительно обработать, чтобы через открытую рану внутрь не попали вредители и болезнетворные микробы. Для этих целей подходят растворы медного или железного купороса или магазинные препараты.
Стремянка. Старые деревья, которые росли без обрезки, невозможно укоротить без использования стремянки. Выбирайте устойчивые модели и постарайтесь дополнительно закрепить лестницу, чтобы избежать падения.
Пошаговая инструкция по обрезке груши
Как только весной установилась температура воздуха выше +5 °C и по прогнозу в ближайшую неделю не ожидается сильных заморозков или осадков, можно приступать к обрезке сада. Важно помнить, что в год можно удалять не больше четверти живых ветвей с одного дерева. Поэтому действуйте строго по инструкции.
1. Подготовьте необходимые инструменты для обрезки
В вашем арсенале должно быть несколько видов секаторов или сучкорезов, а также ножовка с крупными зубьями либо садовая пила.
2. Внимательно осмотрите дерево
Отмечайте ветки, которые сильно загущают крону: растут внутрь нее, вниз или вовсе мешают друг другу. Помимо этого, определите сухие побеги, пораженные морозом или болезнями.
3. Проведите санитарную обрезку
Удалите засохшие и поломанные сучья, срежьте до зеленой мякоти сухие ветви. Побеги с необычными наростами или измененным цветом коры тоже удалите, чтобы не допустить распространения вредителей.
4. Проредите крону
Теперь можно избавиться от излишков. Срезайте на кольцо перекрещивающиеся побеги, а также те, что растут вертикально и под острым углом. Сильные боковые ветви обрежьте до первой почки или молодого ответвления.
5. Укоротите макушку при необходимости
Если дерево старое, стоит снизить высоту его кроны. Для этого укоротите центральный ствол так, чтобы он был не выше 3—4 м в высоту.
6. Обработайте места срезов
Дайте открытым ранам высохнуть, а затем обработайте их. Из магазинных средств можно использовать садовую пасту «РанНет» или похожие по составу аналоги. Опытные садоводы не рекомендуют в этом случае применять садовый вар, так как он провоцирует гниение.
Советы по обрезке груши в зависимости от вида
К плодовым деревьям разного вида требуется индивидуальный подход. Выбирая способ обрезки косточковой культуры, стоит помнить, что сорта груши бывают высокорослые, средние и слаборослые.
Высокорослая
У таких деревьев можно формировать безъярусную или разреженно-ярусную крону. В первом случае на стволе оставляют от пяти до восьми основных скелетных ветвей, а центральный ствол обрезают вровень с верхними побегами. Лишние, слабые отростки удаляют.
Разреженно-ярусная крона строится из ярусов. Нижний состоит из двух или трех самых сильных ветвей, которые расположены по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви нужно обрезать на кольцо. Следующий ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он тоже складывается из двух или трех скелетных ветвей, но они должны располагаться более разреженно. На уровне боковых побегов этого яруса обрезают и верхушку груши.
Среднерослая
Для этого типа груши подходит комбинированная форма кроны. Ее главная особенность в том, что нижние ветви остаются в привычном положении, а верхние с помощью распорок растут горизонтально. В нижний ярус входят от трех до пяти ветвей, растущих в разные стороны. На случай поломки какой-то из них оставьте дополнительно один молодой побег. Все, что расположено выше, формируйте отсчитывая расстояние 30—40 см от каждой нижележащей ветви.
Карликовая
Теплолюбивые слаборослые груши часто выращивают на юге. Если вы купили карликовый саженец, то сразу после посадки обрежьте ствол деревца на высоте 40—50 см от почвы. На второй год боковые ветви укоротите на треть и сделайте обрезку ствола на 15—20 см. Высота карликовой груши должна быть не более 1,5—2 м.
Советы по обрезке груши в зависимости от возраста
Даже начинающий садовод знает, что обрезка взрослого дерева и молодого саженца сильно различаются. Вот как проводить важную процедуру в зависимости от возраста косточковой культуры.
Молодая
При посадке саженца груши нужно сделать первую обрезку — укоротить центральный ствол до высоты 1,5 м. В этом случае первые скелетные ветви будут закладываться на нужном уровне (примерно 50 см), а дерево получится компактным. В этот же год можно укоротить боковые побеги до первой почки. Более сильная обрезка задержит развитие деревца.
В следующие два или три года делайте только санитарную и формирующую обрезку. Лучше всего чередовать их и проводить отдельно весной и осенью. Все вертикальные волчки у молодого растения нужно обязательно удалять методом на кольцо.
Старая
Если на вашем участке есть взрослое дерево, за которым давно не ухаживали, то процедура обрезки будет проходить иначе. В первую очередь избавьтесь от больных и сухих веток. Затем удалите все отростки, которые загущают крону. Боковые ветви груши обрежьте до хорошо развитого ответвления, которое смотрит наружу.
Если необходимо убрать толстую ветку, действуйте аккуратно. Сначала сделайте глубокий надрез снизу и только затем начинайте пилить сверху. Такая хитрость предотвратит разрывы коры.
Омолаживающую обрезку проводите в два этапа и не убирайте сразу много зеленой массы, чтобы у дерева хватило сил на восстановление. Если волчки не мешают росту других веток, можно оставить несколько штук. Со временем они смогут заменить старые побеги.
Как ухаживать за грушей после обрезки
Для успешного восстановления груши после проведенных манипуляций необходимо создать оптимальные условия. Простые меры ухода помогут дереву быстро восстановиться.
Все отходы после обрезки вынесите за пределы участка и сожгите. Это поможет уменьшить в саду количество вредителей и возбудителей болезней.
До пробуждения почек обработайте грушу 2—3%-м раствором медного купороса или 3%-й бордоской жидкости. Разведите препарат по инструкции, а затем обильно опрыскайте ствол и ветки дерева.
Как только растает снег, внесите подкормку. Так как почва влажная, можно использовать комплексное удобрение в сухом виде. Сначала разрыхлите почву в приствольном круге, вылейте одно ведро воды комнатной температуры, а затем равномерно разбросайте добавку. После этого замульчируйте землю перегноем.
Избавьтесь от молодой поросли в приствольном круге. Весной от корня груши начинают активно расти новые побеги, от которых нужно избавиться. Это необходимо, чтобы поросль не забирала у дерева влагу и питательные вещества.
Комментарий эксперта
Людмила Кудасова, садовый эксперт, член Союза органического земледелия России, создатель сообщества ВКонтакте «Садовая кухня с Людмилой Кудасовой», рассказала о некоторых нюансах весенней обрезки косточковых культур:
— Для обрезки груши выбирайте подходящие секатор или пилу. Важно, чтобы эти инструменты были очень острыми, потому что срез должен быть идеально гладким и аккуратным. Чем он более неровный, махристый, тем хуже будет зарастать, а на рыхлую поверхность, особенно во влажную погоду, мгновенно попадают бактерии, вирусы, и начинается инфекция. Поэтому весной процедуру лучше делать в солнечный день. Ведь ультрафиолет — лучшая защита от всевозможных болячек. Также важно, чтобы сутки или двое после обрезки стояла сухая погода. Если есть сомнения в инструменте или качестве среза, места спила можно обработать крепким раствором фунгицида.
Ну и, чтобы точно уж обезопасить дерево от болезни, после обрезки любого растения инструменты нужно протирать спиртосодержащими препаратами. Можно использовать любые антибактериальные препараты из аптеки или брать антисептики для обработки рук. Они тоже подойдут.
Последний важный нюанс, который нужно знать при обрезке: нельзя срезать больше ⅓ кроны, иначе дерево будет плохо себя чувствовать.
Памятка для начинающего садовода: как обрезать грушу весной
Чтобы косточковая культура хорошо плодоносила и была здоровой, нужно регулярно проводить весеннюю обрезку. Вне зависимости от того, какого возраста груша на вашем участке, есть несколько важных моментов, которые стоит запомнить:
1. Начинайте обрезку в солнечную и сухую погоду, когда воздух прогрелся до +5 °C, а по прогнозу в ближайшую неделю нет осадков и заморозков.
2. В первую очередь избавьтесь от сухих, больных или обломанных веток, чтобы исключить распространение грибковых инфекций и стимулировать рост молодых побегов.
3. С первого года жизни саженца проводите формирующую обрезку, чтобы за деревом было легко ухаживать и собирать урожай.
4. Используйте для каждого вида обрезки свои садовые инструменты, хорошо затачивайте их и дезинфицируйте перед каждой процедурой.
5. Свежие спилы на дереве как открытые раны на теле, поэтому не пренебрегайте дополнительной защитой от болезней. Срезам нужно дать высохнуть, а затем обработать крепким раствором фунгицида или смазать магазинным препаратом, который не создает на поверхности герметичную пленку. Садовый вар лучше не использовать.
Автор: Мария Радионова
Эксперт: Людмила Кудасова, садовый эксперт, член Союза органического земледелия России, создатель сообщества ВКонтакте «Садовая кухня с Людмилой Кудасовой»