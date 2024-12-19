Обрезка груши весной: как сформировать здоровую крону дерева

Секатор. Для каждого вида обрезки требуется свой инструмент. Удалять сухие ветки можно с помощью секатора с наковаленкой. Принцип его действия напоминает миниатюрный топор. Для стрижки молодой поросли до 10 мм подходит секатор-ножницы с двумя острыми лезвиями. А более толстые побеги лучше обрезать при помощи классического обводного секатора.

Плотные садовые перчатки. При работе с режущими инструментами лучше защитить руки от возможных порезов и ран. Поэтому выбирайте перчатки из плотного материала, который не сковывает движений.

Сучкорез. В отличие от обычного секатора этим инструментом можно удалять более толстые ветки. К тому же во время работы с ним задействованы обе руки, что увеличивает режущую силу. Длинная рукоятка позволяет обрезать высокие побеги без использования лестницы.

Ножовка. Без нее не обойтись, если нужно сделать срез на кольцо. Поэтому, если на вашем участке есть взрослая груша, ножовка должна быть в вашем рабочем арсенале. Важно помнить, что чем толще ветка, от которой нужно избавиться, тем больше должны быть зубья пилы.

Средства для обработки. Всем крупным срезам нужно дать высохнуть. После этого их можно дополнительно обработать, чтобы через открытую рану внутрь не попали вредители и болезнетворные микробы. Для этих целей подходят растворы медного или железного купороса или магазинные препараты.