Народные приметы на 21 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно народному календарю, 21 декабря отмечается день Анфисы Римской. Эта святая пострадала за христианскую веру в V веке. Однажды супруга градоначальника предложила ей принять арианское крещение в рамках арианского учения, которое отрицало единство Бога-отца и его сына Иисуса Христа.
На Руси в этот день было принято заниматься рукоделием, поэтому 21 декабря также называют днем Анфисы Рукодельницы.
Рассказываем, какие погодные приметы есть на 21 декабря 2024 года, а также что можно и нельзя делать в этот день.
Приметы погоды 21 декабря
В этот день внимательно наблюдали за птицами, облаками и пауками, чтобы понимать, какой будет погода в ближайшие дни и летом.
- По небу плывут белые маленькие облака — к морозам, а большие — к вьюге.
- Облака в полосу вытягиваются — к потеплению.
- В зимнее время пауки деятельно плетут паутину и бегают, друг с другом дерутся, значит, через девять дней наступит холод. А вот если членистоногие прячутся, жди оттепели.
- Тихий и морозный день — зима будет мягкой и снежной.
- Светает быстрее обычного — к снегопадам.
- Снегопад в этот день предвещает дождливое лето. Об этом же говорит и вьюга.
- Если с самого утра синички чирикают, то ночью мороз будет, если птички спрятались под крышей — жди метели
Что можно делать 21 декабря
В этот день на Руси женщины занимались рукоделием. Делать это желательно было в одиночестве. Если же нельзя было остаться одной или просто не хотелось уединяться, проводили специальные обряды.
«На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье — на сглаз», — говорили в народе и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцев иглой. Этот же обряд защищал от зевоты и икоты.
В целом верили, что нити обладают особой силой. Того, кто наденет сшитые вещи в этот день, ждет успех как в сердечных делах, так и в профессиональных.
День отлично подходит для генеральной уборки. Рекомендуется выбросить или раздать все старые и ненужные вещи. Также и в жизни нужно порядок навести: закончить отношения, которые тяготят, и прекратить общение с ненужными людьми.
21 декабря можно смело браться за новые дела или строить планы на будущее. Также важно помогать нуждающимся и делать добрые дела — это вернется вам сторицей.
Отличным занятием будет нарядить елку. В старину люди развешивали в своих домах еловые ветви. Они верили, что это поможет отпугнуть нечисть.
Что запрещено делать 21 декабря
В Анфисов день ни в коем случае нельзя ругаться, сквернословить и устраивать конфликты. В противном случае в жизни начнется черная полоса. По этой же причине 21 декабря не стоит грустить, лить слезы и вспоминать о плохих событиях прошлого.
Нельзя в этот день принимать ответственные решения, делать поспешные шаги, говорить и действовать неосмотрительно. Любые необдуманные поступки могут дорого стоить. Также лучше отказаться от похода по магазинам, так как есть риск сделать ненужные покупки и прогадать с выбором.
Во время занятия рукоделием замужним девушкам нельзя использовать черные нитки. Согласно народным приметам, она может овдоветь.