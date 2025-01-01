Народные приметы на 2 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре эта дата отмечена как Игнатьев день. 2 января люди чтили память святителя Игнатия Богоносца, одного из первых учеников апостола Иоанна Богослова.
Приметы погоды 2 января
Для начала посмотрим, какие есть приметы на 2 января в 2025 году о погоде.
- Ясная и морозная погода — к хорошему урожаю.
- Снегопад — к урожаю зерновых.
- Южный ветер предвещал теплое лето.
- Северный ветер — к холодам.
- Если появился густой туман — жди сырой год.
- Звездное небо ночью — к ясной и морозной погоде.
- Много снега на деревьях — к богатому урожаю меда.
Что можно делать 2 января
В этот день наши предки зажигали в доме свечу и ставили ее на подоконник. Говорилось, что это привлекает в дом счастье и благополучие. Также 2 января надевали обереги от сглаза и порчи.
В этот день дарили любимым людям что-нибудь красное. По поверью, так можно было привлечь в свою жизнь любовь. Также 2 января съедали кусочек хлеба, который был выпечен в этот день. Люди верили, что это избавит их от болезней. К слову, многие худеющие отказываются от хлеба. Однако, по словам врача-диетолога Натальи Денисовой, это может привести к повышению калорийности рациона и увеличению массы тела. Это связано с тем, что хлеб — источник пищевых волокон, которые способствуют более длительному ощущению сытости.
Также 2 января было принято ходить в гости к соседям, родственникам, друзьям. Птицам кидали горсть семечек или зерна. Говорилось, что тех, кто так сделает, Бог никогда не оставит в трудные минуты и не даст испытать голода.
Что запрещено делать 2 января
2 января нельзя было выносить из дома мусор, чтобы не вынести из дома счастье и благополучие. Нельзя было давать в долг деньги, иначе можно весь год прожить в долгах.
В этот день старались не ругаться и не ссориться. Опасались, что иначе весь год будет сопровождаться конфликтами и неурядицами. К слову, восстановить мир в семье сейчас помогают медиаторы. Такая помощь становится особенно актуальной, когда у супругов есть общее желание сохранить отношения, но они не могут найти общий язык.
Также 2 января нельзя было стричь волосы и ногти. По поверью, иначе можно укоротить себе жизнь. В этот день было не принято надевать новую одежду. Говорилось, что иначе можно навлечь на себя беду.
Также 2 января не пускали в дом незнакомых людей. Боялись, что они могут сглазить, наслать порчу. Нельзя было выбрасывать еду. Опасались, что это к голоду и нищете.