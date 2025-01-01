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Народные приметы на 2 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В старину узнавать прогноз погоды людям помогали приметы. Также существовали поверья с советами и запретами. О том, какие приметы есть на 2 января, можно узнать в нашем материале.

Айгуль Сабитова
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash.com

В народном календаре эта дата отмечена как Игнатьев день. 2 января люди чтили память святителя Игнатия Богоносца, одного из первых учеников апостола Иоанна Богослова.

Приметы погоды 2 января

Для начала посмотрим, какие есть приметы на 2 января в 2025 году о погоде.

  • Ясная и морозная погода — к хорошему урожаю.
  • Снегопад — к урожаю зерновых.
  • Южный ветер предвещал теплое лето.
  • Северный ветер — к холодам.
  • Если появился густой туман — жди сырой год.
  • Звездное небо ночью — к ясной и морозной погоде.
  • Много снега на деревьях — к богатому урожаю меда.

Что можно делать 2 января

В этот день наши предки зажигали в доме свечу и ставили ее на подоконник. Говорилось, что это привлекает в дом счастье и благополучие. Также 2 января надевали обереги от сглаза и порчи.

В этот день дарили любимым людям что-нибудь красное. По поверью, так можно было привлечь в свою жизнь любовь. Также 2 января съедали кусочек хлеба, который был выпечен в этот день. Люди верили, что это избавит их от болезней. К слову, многие худеющие отказываются от хлеба. Однако, по словам врача-диетолога Натальи Денисовой, это может привести к повышению калорийности рациона и увеличению массы тела. Это связано с тем, что хлеб — источник пищевых волокон, которые способствуют более длительному ощущению сытости.

Также 2 января было принято ходить в гости к соседям, родственникам, друзьям. Птицам кидали горсть семечек или зерна. Говорилось, что тех, кто так сделает, Бог никогда не оставит в трудные минуты и не даст испытать голода.

Что запрещено делать 2 января

2 января нельзя было выносить из дома мусор, чтобы не вынести из дома счастье и благополучие. Нельзя было давать в долг деньги, иначе можно весь год прожить в долгах.

В этот день старались не ругаться и не ссориться. Опасались, что иначе весь год будет сопровождаться конфликтами и неурядицами. К слову, восстановить мир в семье сейчас помогают медиаторы. Такая помощь становится особенно актуальной, когда у супругов есть общее желание сохранить отношения, но они не могут найти общий язык.

Также 2 января нельзя было стричь волосы и ногти. По поверью, иначе можно укоротить себе жизнь. В этот день было не принято надевать новую одежду. Говорилось, что иначе можно навлечь на себя беду.

Также 2 января не пускали в дом незнакомых людей. Боялись, что они могут сглазить, наслать порчу. Нельзя было выбрасывать еду. Опасались, что это к голоду и нищете.