Народные приметы на 2 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день дарили любимым людям что-нибудь красное. По поверью, так можно было привлечь в свою жизнь любовь. Также 2 января съедали кусочек хлеба, который был выпечен в этот день. Люди верили, что это избавит их от болезней. К слову, многие худеющие отказываются от хлеба. Однако, по словам врача-диетолога Натальи Денисовой, это может привести к повышению калорийности рациона и увеличению массы тела. Это связано с тем, что хлеб — источник пищевых волокон, которые способствуют более длительному ощущению сытости.