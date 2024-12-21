Народные приметы на 22 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В православной церкви 22 декабря вспоминают святую Анну — мать девы Марии. С этой даты начинаются особо суровые дни зимы — морозные и темные, — поэтому день также называют днем Анны Темной.
Рассказываем, какие есть приметы на 22 декабря 2024 года, а также что можно делать, а что — категорически нельзя.
Приметы погоды 22 декабря
С днем Анны Темной связаны следующие приметы погоды:
- если в этот день стоит хорошая погода, то и 31 декабря она будет ясная, но морозная, иней на деревьях и с утра пасмурно — жди Нового года пасмурного и теплого;
- снег идет — к дождям, метель — к ветру с дождем;
- мороз в этот день говорит о ясной погоде, а оттепель — к теплому дождю;
- если днем сильный снегопад, ночью морозно будет;
- весь день на улице светит солнце — 1 января будет погожим.
Что можно делать 22 декабря
День Анны Зимней в народе считается женским праздником. Поэтому представительницы прекрасного пола отдыхали от домашних дел и обращались к святой Анне с молитвами, прося о благословении детей, здоровья и душевной гармонии.
Как и 21 декабря, в этот день можно продолжить убираться и выбрасывать старые ненужные вещи, если они еще остались.
Не забудьте загадать желание в день Анны. Если оно никому не навредит, то обязательно сбудется.
Что запрещено делать 22 декабря
Помимо того, что Темной Анну называют из-за начинающейся суровой зимы, так еще знаменуют и из-за того, что в этот день людей подстерегает множество опасностей.
Так, первая из опасностей — волки. Согласно народным приметам, 22 декабря нельзя ходить в лес, так как животные собираются в стаи и ходят так до Крещения.
Вторая опасность — злые духи. В первую очередь они могут навредить девушкам и женщинам. Они могут войти в дом под видом незваного гостя или обернуться кошкой или петухом.
Чтобы оградиться от злых духов, не следует ходить с непокрытой головой, мыть полы и окна, давать в долг деньги и продукты соседям и разрешать кому-то смотреться в свое зеркало и причесываться своей расческой. Также нежелательно выпускать на улицу домашних животных и широко раскрывать входные двери.
Также не рекомендовалось стирать и заниматься генеральной уборкой 22 декабря. Если приметы были проигнорированы, человек мог провести следующий год в тяжелом домашнем труде без конца.
А еще в этот день нельзя есть мед из-за возможных аллергических реакций, даже если их после употребления этого продукта никогда не наблюдалось.
Помимо прочего, есть запрещающие приметы, относящиеся исключительно к будущим мамам. Им не стоит разжигать огонь и жечь свечи, так как, согласно поверьям, у ребенка может остаться отметина в виде большой родинки на видном месте.
Беременным женщинам также не рекомендуется заниматься рукоделием, а именно шить, вязать или вышивать. Считается, что пуповина может обвиться вокруг шеи или тела ребенка в утробе.
Также будущим мамам не стоит встречаться с болеющими людьми и людьми с ограниченными возможностями, так как, говорят в народе, недуги от них передадутся малышу.