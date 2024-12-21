Народные приметы на 22 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Чтобы оградиться от злых духов, не следует ходить с непокрытой головой, мыть полы и окна, давать в долг деньги и продукты соседям и разрешать кому-то смотреться в свое зеркало и причесываться своей расческой. Также нежелательно выпускать на улицу домашних животных и широко раскрывать входные двери.