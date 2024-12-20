Перепад был даже больше 20 градусов. Почему нас так качает, и конца этому не видно

В четверг ледяной дождь, по его словам, «прошёл повсеместно и оставил после себя красивую ледяную корочку». Перепад температуры воздуха в центре города составил даже больше 20 градусов — от минус 16 до плюс 5 к сегодняшнему утру. Это был максимум, и уже начало холодать. К полудню, по данным СЗ УГМС, температура опустилась до плюс 3. Обширный циклон с центром над югом Финляндии «определяет погоду на огромной территории».