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Перепад был даже больше 20 градусов. Почему нас так качает, и конца этому не видно

За температурные качели можем сказать спасибо циклону с центром над Финляндией. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем канале 20 декабря подводит итоги последних суток и объясняет прогнозы на будущее.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 81% 761 мм рт. ст. +7°
Источник: Фонтанка.ру

В четверг ледяной дождь, по его словам, «прошёл повсеместно и оставил после себя красивую ледяную корочку». Перепад температуры воздуха в центре города составил даже больше 20 градусов — от минус 16 до плюс 5 к сегодняшнему утру. Это был максимум, и уже начало холодать. К полудню, по данным СЗ УГМС, температура опустилась до плюс 3. Обширный циклон с центром над югом Финляндии «определяет погоду на огромной территории».

«К нам в его южной части сегодня ночью вынесло очень теплый воздух, но в предстоящую ночь снова ожидается похолодание, и температура воздуха перейдёт обратно через 0 гр.», — пишет Колесов.

Сейчас дороги и тротуары в Петербурге покрыты водой со льдом, а завтра всё снова начнет замерзать, ещё и снежком немного присыплет — «так что всё ещё надо быть осторожными на тротуарах и переходах».

«Но сегодня по всему региону очень тепло, поэтому осадки будут в виде дождя, и только вечером начнут появляться снежинки», — отмечает синоптик.

В субботу будет слабый минус и осадки в виде снега, а в воскресенье начнётся новое потепление — и опять переход к положительным температурам +1…+3 градуса. Осадки будут «уже больше с мокрой фазой, в виде мокрого снега с дождём».

«Так что продолжаем терпеть такую неустойчивую и переменную погоду», — резюмирует синоптик.

По данным комитета по благоустройству, в Петербурге вчера выпало около 5 сантиметров снега.