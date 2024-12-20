Олеандр: уход за комнатным цветком в домашних условиях

«Как ни странно, частой причиной возникновения корневой гнили служит не перелив, а, наоборот, пересушка растения. Сначала грунт декоративного растения пересушили, что привело к высыханию и отмиранию части корней. А потом обильно пролили, увлажнив весь земляной ком. У ранее пересушенного растения просто не хватает корней, чтоб справиться со всей водой. И поэтому грунт длительное время остается влажным, что и приводит к активному загниванию выжившей части корней. Поэтому после пересадки декоративного растения в новый грунт необходимо не сократить полив, а нормализовать его», — поделилась рекомендациями по уходу Агидель Бадыкшина, основательница студии озеленения и фитодизайна «Шелест».