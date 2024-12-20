Олеандр: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Это экзотическое комнатное растение, способное стать настоящим украшением интерьера, а в летний период и экстерьера садового участка. Эта цветочная культура не только радует глаз своими декоративными качествами, но и требует к себе внимательного отношения. В статье вы узнаете, как обеспечить олеандру комфортные условия для активного роста, какие существуют способы размножения этого растения, и как эффективно бороться с вредителями и болезнями. А также рассмотрим виды и сорта олеандра, чтобы помочь вам сделать правильный выбор при покупке цветка.
Что важно знать о домашнем растении олеандр
Культура известна своими пышными яркими бутонами и имеет несколько особенностей, которые необходимо учитывать при уходе в домашних условиях. В таблице ниже приведена основная информация об этом растении.
|Семейство
|Кутровые (Apocynaceae)
|Род
|Олеандр (Nerium)
|Родина
|Субтропики и побережья Средиземноморья
|Тип растения
|Вечнозеленый кустарник
|Высота
|До 2 м — в домашних условиях, до 5 м — в естественных условиях
|Листья
|Длинные ланцетные, кожистые, зеленого цвета, до 10—15 см
|Цветение
|Начинается в конце весны или с начала лета и длится по сентябрь. При правильном уходе культура может цвести круглый год белыми, розовыми, красными, желтыми махровыми бутонами, собранными в кистевидные соцветия
|Токсичность
|Декоративная культура считается ядовитой. Олеандр представляет серьезную опасность для здоровья как людей, так и животных
Виды и сорта цветка олеандр с фото
В комнатном озеленении культивируют олеандр обыкновенный (Nerium oleander). Это вечнозеленый кустарник с узкими листьями, очень популярный в озеленении во всем мире. Цветет декоративная культура с июня по октябрь. Далее рассмотрим наиболее популярные сорта растения:
Variegata — сорт славится интересным окрасом темно-зеленых листьев с белой или кремовой каймой. Растение имеет розовые цветы и требует чуть больше света, чем зеленые формы.
Casablanca — очень нежный сорт с белоснежными махровыми цветами, которые изящно смотрятся на фоне темно-зеленой листвы. За счет своей простоты отличается устойчивостью к неблагоприятным условиям.
Rigoletto — сорт с махровыми бутонами нежно-розового оттенка (иногда встречаются белые прожилки) с закручивающимися к центру лепестками.
Cardinal — очень популярный и яркий сорт с насыщенной бордовой окраской цветов, которые выигрышно смотрятся на яркой зелени кустарника.
Emilie Salut — этот сорт привлекателен большими персиково-розовыми соцветиями и своим обильным цветением.
Maria Gambetta — сорт олеандра отличается простыми цветами нежного кремового оттенка со слегка скрученными лепестками в кистевидных соцветиях.
Уход за олеандром в домашних условиях
Цветущая культура требует соблюдения ряда простых правил, которые помогут поддерживать ее здоровье и декоративность. Далее поделимся полезными советами по уходу за олеандром.
Грунт и горшок
Почва должна содержать смесь дерновой земли, перегноя и крупного песка в соотношении 2: 1: 1. Дополнительно следует добавить немного торфа для улучшения влагоемкости и воздухопроницаемости почвы. При пересадке на дно емкости рекомендуем положить слой дренажа, например керамзита или мелкого гравия. Горшок выбирайте по размеру корневой системы растения, добавив с каждой стороны пару сантиметров.
Для взрослых, уже сформировавшихся олеандров лучше всего подойдут плотные и устойчивые емкости.
Температура и освещение
Тропическое растение предпочитает яркий солнечный свет, и его лучше всего размещать на подоконниках с южной или юго-восточной стороны. При недостатке освещения олеандр может не цвести, и его рост будет постепенно замедляться. Летом растение можно выносить на открытые пространства, например на балкон, в сад или на террасу. Важно помнить, что олеандр сложно переносит резкие перепады температур и холодные сквозняки.
Температурный режим для олеандра нужно поддерживать на уровне +20…+25 °C в период активного роста (с весны до осени). А в зимний период, когда растение переходит в период покоя, рекомендуется снижать температуру до +10…+15 °C. Это позволит олеандру восстановить силы перед новым сезоном цветения.
Режим полива
Олеандр нуждается в систематическом обильном увлажнении почвы, особенно в теплое время года. Однако важно избегать застоя воды в поддоне по причине возможности загнивания корней. Летом полив нужно проводить по мере высыхания верхнего слоя, но избегать пересыхания всего земляного кома.
Важно помнить, что корневая система олеандра не любит переувлажнения и всегда должен быть обеспечен хороший дренаж. Зимой, когда цветущее растение отдыхает, полив значительно сокращают.
Влажность воздуха
Олеандр нетребователен к содержанию влаги в воздухе, но стоит учитывать, что в условиях жаркого лета или при содержании рядом с отопительными приборами можно периодически опрыскивать листья мягкой водой комнатной температуры. Это не только увлажняет растение, но и позволяет удалить пыль с его листьев, что улучшает фотосинтез.
Однако регулярное опрыскивание следует проводить в утренние или вечерние часы, чтобы избежать солнечных ожогов на листьях культуры. Особенно это актуально для растений, которые находятся на южных окнах, где интенсивность солнечных лучей выше.
Подкормка и удобрения
Олеандр нуждается в регулярном внесении питательных элементов в субстрат во время вегетационного периода (с весны до осени). Для этого можно использовать готовые минеральные удобрения для цветущих растений.
Подкормки рекомендуется вносить примерно каждые две недели. Оптимально чередовать удобрения с минеральным и органическим составом для полноценного питания декоративной культуры. Важно не перекармливать растение азотными удобрениями, так как это может привести к активному наращиванию зеленой массы в ущерб цветению. В зимний период, когда олеандр находится в состоянии покоя, подкормки прекращаются.
Пересадка
Молодым растениям меняют грунт ежегодно, увеличивая размер горшка на 2—3 см по мере роста корневой системы.
Взрослые растения пересаживают реже — один раз в два или три года либо по мере необходимости, когда корни олеандра начинают выходить из дренажных отверстий.
Обрезка
Молодые побеги можно прищипывать, чтобы стимулировать рост боковых ветвей и формирование более густого куста. Обрезка не только улучшает внешний вид олеандра, но и стимулирует обильное цветение, так как цветки у олеандра образуются на молодых побегах.
Размножение комнатного цветка олеандр
Увеличить коллекцию этого растения можно двумя способами: вегетативным (черенками) и семенами. Далее поделимся инструкцией для двух методов.
Черенками
Это самый распространенный способ размножения олеандра. Для этого в конце весны или в начале лета аккуратно нарезают здоровые черенки длиной примерно 10—15 см. Их укореняют в воде или в смеси песка и торфа. Для ускорения процесса можно использовать специальные стимуляторы корнеобразования, например «Корневин».
Семенами
Этот метод размножение олеандра требует больше времени и усилий. Семена сажают в подготовленную почвенную смесь, далее слегка присыпают землей и увлажняют. Для успешного прорастания семян необходима повышенная влажность и температура около +20…+22 °C. Создать подходящие условия можно в специальных тепличках или просто накрыв горшок пленкой. После успешного укоренения всходов специальное укрытие можно аккуратно снять. Далее молодые саженцы олеандра рассаживают по отдельным емкостям.
Болезни олеандра
При неправильном уходе возможно появление грибковых заболеваний у растения. Список наиболее популярных болезней представлен ниже.
Корневая гниль. Возникает при чрезмерном поливе. Выражается угнетенным видом растения. Необходимо произвести пересадку в новый грунт с удалением поврежденных корней. Дополнительно можно обработать корни толченым углем и специальными препаратами. Для предотвращения появления гнили советуем нормализовать полив олеандра.
Мучнистая роса. Проявляется в виде белого налета на листьях. Чтобы вылечить растение, потребуется несколько обработок разными системными фунгицидами с интервалом в неделю, например «Фитоспорином-М», «Триходермином».
Пятнистость листьев. Это грибковое заболевание, которое проявляется в виде красновато-коричневых или темно-коричневых пятен на листьях. Рекомендуем удалить пораженные листья олеандра и тщательно обработать растение фунгицидами в соответствии с указаниями на упаковке.
«Как ни странно, частой причиной возникновения корневой гнили служит не перелив, а, наоборот, пересушка растения. Сначала грунт декоративного растения пересушили, что привело к высыханию и отмиранию части корней. А потом обильно пролили, увлажнив весь земляной ком. У ранее пересушенного растения просто не хватает корней, чтоб справиться со всей водой. И поэтому грунт длительное время остается влажным, что и приводит к активному загниванию выжившей части корней. Поэтому после пересадки декоративного растения в новый грунт необходимо не сократить полив, а нормализовать его», — поделилась рекомендациями по уходу Агидель Бадыкшина, основательница студии озеленения и фитодизайна «Шелест».
Вредители олеандра
Среди живых организмов, наносящих вред растению, встречаются некоторые насекомые-вредители. Рекомендации по борьбе с ними представим ниже.
Паутинный клещ — это маленькие насекомые, которые образуют тонкие паутинки на нижней стороне листьев. Лечение: несколько обработок специальными препаратами («Клещевит», «Фитоверм») с промежутком в неделю и со сменой используемого средства.
Тля — мелкие насекомые, которые активно питаются соками растения. Чаще всего их можно встретить на нижней пластине молодых листьев и зеленых побегах. Лечение: многократная обработка различными инсектицидами и средством под названием «Зеленое мыло».
Щитовка — это мелкие насекомые со щитом, которые находятся на листьях и побегах. Лечение: советуем убирать насекомых вручную с помощью ватного диска и проводить внутрипочвенную обработку инсектицидами.
Основные проблемы при выращивании олеандра
При выращивании этого эффектного кустарника могут появляться определенные сложности. Ниже в таблице собрали для вас рекомендации по их устранению.
|Желтеют листья
|Причина: избыток влаги в почве.
Решение: нормализовать полив, проверить наличие дренажной системы
|Активно сохнут листья
|Причина: слишком сухой воздух в помещении.
Решение: обеспечить достаточную влажность опрыскиванием или установить увлажнитель воздуха возле растения
|Не разворачиваются листья
|Причина: низкая температура или недостаток освещения.
Решение: обеспечить благоприятную температуру в помещении для декоративной культуры или разместить олеандр на подоконниках с южной или юго-восточной стороны
|Скручиваются листья
|Причина: нашествие насекомых-вредителей или нехватка питательных веществ в почве.
Решение: определить вид вредителя и тщательно обработать растение различными химическими средствами, как описано выше. При отсутствии насекомых провести подкормку комплексным минеральным удобрением для цветущих растений
|Олеандр медленно развивается
|Причина: нехватка питательных веществ в почве.
Решение: подкормка комплексными удобрениями либо пересадка в более просторный горшок с добавлением свежего питательного грунта при полном оплетении земляного кома олеандром
Памятка по уходу за олеандром в домашних условиях
Ниже собрали полезные советы, которые помогут вам обеспечить здоровое развитие и пышное цветение олеандра.
1. Размещайте растение на ярко освещенной стороне, так как при недостатке света олеандр может не цвести и его рост будет постепенно замедляться.
3. Поливайте мягкой, отстоянной водой и поддерживайте почву в горшке слегка влажной.
4. Пересаживайте олеандр по мере оплетения земляного кома, всегда обновляя грунт.
5. Проводите санитарную обрезку после цветения для стимулирования новых побегов.
6. Размножайте олеандр черенками, так как это самый быстрый и простой способ, чтобы получить новые растения.
Эксперт: Агидель Бадыкшина, основательница студии озеленения и фитодизайна «Шелест»