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«Всё сейчас меняется каждый день»: синоптик Колесов — о том, какая погода ждет петербуржцев в новогоднюю ночь

Погода за последние две недели меняется достаточно быстро и резко.

Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 81% 759 мм рт. ст. +7°
Источник: Фонтанка.ру

Прогнозы на новогоднюю ночь пока примерные, но всё же они есть. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 20 декабря сообщил «Фонтанке», что Новый год Северная столица встретит тепло.

«Сейчас у нас каждый день меняется всё — то плюс, то минус. Циклон идет то севернее, то южнее. Скорее всего, в Новый год будет тепло. Пока прогнозируемая температура колеблется от минус пяти до плюс трех. Много циклонов идут, они влияют на показатели».

сказал Колесов

Ждать ли снега в новогоднюю ночь, пока непонятно. Вечером 19 декабря в город пришла оттепель с ледяным дождем. Перепад температур на этой неделе произошел из-за циклона с центром над Финляндией. В субботу нас ждет небольшая минусовая температура, в воскресенье — новое потепление.