«Всё сейчас меняется каждый день»: синоптик Колесов — о том, какая погода ждет петербуржцев в новогоднюю ночь

«Сейчас у нас каждый день меняется всё — то плюс, то минус. Циклон идет то севернее, то южнее. Скорее всего, в Новый год будет тепло. Пока прогнозируемая температура колеблется от минус пяти до плюс трех. Много циклонов идут, они влияют на показатели».