Народные приметы на 3 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

На эту дату приходится день святителя Петра. Православные 3 января вспоминают чудотворца и митрополита, который первым из русских церковнослужителей жил в Москве, а не во Владимире или в Киеве. В народном календаре эта дата отмечена как День Петра-полукорма — к тому времени половину домашних заготовок на зиму уже съедали. Кроме того, именно 3 января на Руси начинали готовиться к Рождеству.