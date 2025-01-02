Народные приметы на 3 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

На эту дату приходится день святителя Петра. Православные 3 января вспоминают чудотворца и митрополита, который первым из русских церковнослужителей жил в Москве, а не во Владимире или в Киеве. В народном календаре эта дата отмечена как День Петра-полукорма — к тому времени половину домашних заготовок на зиму уже съедали. Кроме того, именно 3 января на Руси начинали готовиться к Рождеству.
Приметы погоды 3 января
Для начала — про народные приметы на 3 января в 2025 году о погоде.
- Если день выдастся сухим и морозным, лето будет жарким. Также говорилось, что по погоде на 3 января можно понять, каким будет сентябрь.
- Мало снега и морозная погода — к засухе в летние месяцы.
- Утренняя зорька быстро гаснет — погода будет холодная, без осадков.
- Если ветер меняет направление по часовой стрелке — к облачной и относительно теплой погоде.
- Если метель замела, в июле пройдут дожди.
- Если выпало много снега — жди плодородный год.
- Устойчивое ослабление мороза — к пасмурной и снежной погоде.
- Если эхо далеко слышится — к морозам.
- Если до этого снег так и не выпал — к неурожаю.
Что можно делать 3 января
Часть примет содержала советы и предписания.
- Утром 3 января умывались ключевой водой. Говорилось, что тогда не будешь болеть целый год.
- Девушки на Руси в этот день старались как можно больше молчать. Считалось, что после этого можно быстро выйти замуж.
- Они старались начать день с работы. Считалось, что девице, которая наметет много зерна или мусора 3 января, достанется много счастья.
- 3 января женщины проверяли овощи, соления, варенье и все остальное, что хранилось в погребах.
- Также начинали готовиться к предстоящему Рождеству. Можно было сделать легкую уборку дома, подготовить продукты.
- На видное место в доме клали вещь из серебра — для защиты от нечистой силы и дурного глаза.
- На оставшиеся запасы зерна 3 января клали две сложенные крест-накрест лучины. Так люди защищали его от грызунов.
- Хорошие сны, которые приснились в ночь на 3 января, нужно было кому-то рассказать. Верили, что тогда они сбудутся.
Что запрещено делать 3 января
Было не принято в этот день желать людям здоровья, денег и счастья. Говорилось, что иначе все случится с точностью наоборот. Лучше ограничиться чем-то нейтральным.
Нельзя было поднимать с земли вещь, которую кто-то обронил. По поверью, это могло привести к крупным потерям. Особенно это касается денег.
Нельзя было 3 января грустить и унывать, вспоминать плохое. Запрещалось давать обещания, потому что, согласно поверьям, выполнить их будет невозможно. Советовали 3 января не заниматься тяжелой работой. Опасались, что иначе так весь год и проведешь, не разгибая спины.
3 января советовали не стричься — якобы так можно отрезать удачу. Кстати, в парикмахерских некоторые люди не могут запрокинуть голову назад. Есть специальное понятие — «синдром салона красоты». Он может возникнуть из-за травм шеи, хронического напряжения и напряжений фасций.
Запрещено подслушивать и подсматривать. Говорилось, что так можно потерять слух или зрение.
Нельзя было умываться той водой, которая стояла в доме в любом сосуде в течение ночи. Предки верили, что в такой жидкости могла поселиться нечистая сила.
Нельзя было в этот день ловить и есть рыбу — говорилось, что это к болезни. Отметим, при покупке этого продукта нужно обращать внимание на упаковку. Недобросовестные производители могут обмануть с составом. Например, лосось аквакультурный иногда заменяют на форель аквакультурную.