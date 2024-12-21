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Находка, а не сорт — плоды по 300 г: урожайность выше всяких похвал, фитофтора в пролете

Дачники слова плохого о нем сказать не могут.

Эксперименты с сортами томатов для огородников — дело принципа. Кому не хочется получить максимум урожая, прилагая минимум усилий? Поэтому большинство любителей загородной жизни и дачников отдают предпочтение томатам, которые не нуждаются в особом уходе. При этом радуют изобилием плодов.

Один из таких сортов — «Абаканский розовый». Настоящая находка для любителей помидоров. Примечательно, что стебли этих томатов могут достигать 1,5 метров, что делает их настоящими королевами теплиц. В открытом грунте высота не превышает 80 см.

Однако это не главные преимущества сорта. «Абаканский розовый» отличается высокой устойчивостью к болезням и отличным иммунитетом. Помидоры порадуют огородников и продолжительным периодом плодоношения, который затягивается до поздней осени. Находка, в не томат!