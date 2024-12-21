Находка, а не сорт — плоды по 300 г: урожайность выше всяких похвал, фитофтора в пролете

Эксперименты с сортами томатов для огородников — дело принципа. Кому не хочется получить максимум урожая, прилагая минимум усилий? Поэтому большинство любителей загородной жизни и дачников отдают предпочтение томатам, которые не нуждаются в особом уходе. При этом радуют изобилием плодов.