Циперус: уход за комнатным растением в домашних условиях

«Циперус — это большой любитель воды. Если вы посадите его в обычный терракотовый горшок, большая часть влаги из почвы будет впитываться и впоследствии испаряться через его стенки. Соответственно, и поливать его нужно будет в разы чаще. Поэтому при подборе емкости для влаголюбивых растений, таких как циперус или папоротник, советую отдавать предпочтения материалам, которые не впитывают в себя воду, таким как пластик или глазурованная керамика», — поделилась рекомендацией Надежда Пономарева, ведущий биолог и научный сотрудник Ботанического сада имени С. И. Ростовцева.