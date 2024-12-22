Народные приметы на 23 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народе 23 декабря отмечается день Мина. Этот святой пострадал за веру в IV веке. Он сам проповедовал христианство, а поскольку он был отличным оратором, то ему удалось обратить к Христу многих язычников. За это император Максимилиан приказал отрубить голову Мину.
Рассказываем, какие приметы погоды связаны с 23 декабря и что можно делать, а что нельзя.
Приметы погоды 23 декабря
С 23 декабря связаны следующие приметы погоды:
- белые облака на небе несколько дней подряд плывут — к похолоданию. Об этом же говорит ясная и безоблачная погода;
- красноватая луна на небе предвещает небольшой ветер;
- снег разносится ветром — к засушливому лету;
- если сороки летают рядом с домами, то жди вьюгу;
- яркие блестящие звезды на небе предвещают мороз, я если они тусклые — будет оттепель;
- если кажется, что звезды в небе выше обычного, будет снегопад.
Что можно делать 23 декабря
Наши предки 23 декабря старались провести больше времени дома и посвятить его уборке. А девушки в этот день предпочитали заниматься рукоделием. Существовала примета, что оно, а именно шитье, приблизит встречу с возлюбленным.
Хорошей приметой считается сделать доброе дело в день Мина. Считается, что такой поступок принесет удачу и финансовое благополучие. А чтобы замужним женщинам привлечь богатство, нужно испечь пироги с фруктами или грибами.
Кроме того, существует примета, что в этот день можно найти пропажу — как маленькую, так и большую. Так, если 23 декабря подумать о чем-то потерянном, оно непременно появится перед глазами.
Что запрещено делать 23 декабря
В этот день плохой приметой считается сплетничать, разносить слухи, осуждать кого-то за какие-либо действия рассказывать о своих планах и хвалиться успехами. Любое необдуманное слово может привести к череде неудач.
Не рекомендуется день Мина проводить в одиночестве. А еще не помолвленным девушкам нельзя проводить в чисто женской компании. Считается, что так можно отсрочить встречу своего суженого.
23 декабря считается плохим днем для того, чтобы брать деньги в долг. Также лучше избегать крупных трат, так как это не принесет ничего хорошего, а покупка не подарит радости. А дорогой товар может оказаться бракованным. Более того, чтобы не навлечь на себя безденежье, нельзя жадничать и проявлять скупость.
Также в день Мина нельзя надевать чужие очки. Считается, что если это сделать, близкие будут обманывать. Также и из не своей посуды не стоит ничего пить, иначе человек начнет делать плохие поступки и искренне будет считать, что они хорошие.