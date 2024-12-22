Народные приметы на 23 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

23 декабря считается плохим днем для того, чтобы брать деньги в долг. Также лучше избегать крупных трат, так как это не принесет ничего хорошего, а покупка не подарит радости. А дорогой товар может оказаться бракованным. Более того, чтобы не навлечь на себя безденежье, нельзя жадничать и проявлять скупость.