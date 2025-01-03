Народные приметы на 4 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

По народному календарю 4 января — Настасьин день. Его также называют Анастасия Узорешительница, Анастасия Постница. Православная церковь 4 января вспоминает великомученицу Анастасию Узорешительницу. К ней обращаются заключенные, чтобы не впасть в отчаяние. Считается, что святая также защищает беременных женщин.
Приметы погоды 4 января
Вначале предлагаем узнать про народные приметы, по которым предсказывали погоду.
- Если в этот день выпал снег — жди потепления
- Идет сухой снег — летом будет мало дождей
- Мороз и солнце — к теплой осени
- На крыше видно много сосулек — к богатому урожаю
- 4 января определяли, какая погода будет в октябре
- Если облака плывут навстречу ветру — жди снегопад
- Воды в озере или реке мало, значит летом будет засуха
- Если деревья покрылись инеем — станет теплее
- Буран закружил — весна ожидается сырой, а лето — солнечным
Что можно делать 4 января
В этот день было принято собираться всей семьей, с благодарностью вспоминая своих предков. Это делали, чтобы заручиться поддержкой своего рода. В этот день беременных кормили постной кашей. Считалось, что она защитит от болезней и оградит от выкидыша.
Будущие мамы в этот день также обязательно проводили обряды на здоровье. Они молили о появлении на свет крепких малышей. Кстати, современные беременные женщины могут рассчитывать на финансовую помощь от государственных и региональных властей. Это три пособия: при постановке на учет до 12 недель беременности, по беременности и родам при трудоустройстве, единовременное пособие беременной жене призывника.
Женщинам дети и внуки дарили полотенца, расшитые цветами. Так они выражали свою любовь матерям и бабушкам. Кроме того, в день Анастасии дарили подарки старшим родственникам.
Хозяйкам советовали в этот день заняться уборкой. 4 января желательно избавиться от ненужных вещей.
В народе этот день называли «черным». Женщины 4 января не выполняли тяжелую, черную работу, иначе, по примете, дом «потемнеет», то есть в него придет смерть. Если их сыновья или мужья находились в заключении, обязательно нужно было одарить нищих и подать нуждающимся, чтобы те помолились за арестантов.
В этот день также проводили ритуал, который оберегает от тюрьмы. Куриное яйцо заворачивали в белую ткань и несли к мосту над рекой. Яйцо бросали вниз, чтобы оно разбилось о лед, приговаривая: «В воду кидаю, все беды от семьи своей отгоняю. Мост тут будет стоять, заключенным в нашем роду не бывать». Важно было уйти с этого места, не оглядываясь.
Что запрещено делать 4 января
В этот день нельзя было ходить по дому босиком. Опасались, что иначе одного из родственников могут посадить в тюрьму. Запрещалось бить и убивать животных — говорилось, что обидчик будет весь год страдать от головных болей.
Не принято было в Настасьин день прокалывать уши. По поверью, заживать они будут медленно. Нельзя в этот день устраивать шумные гуляния и пить алкоголь — якобы из-за этого в дом могут проникнуть злые духи.
Беременным запрещалось в Настасьин день называть свой срок. По поверью, иначе святая может разозлиться и перестать помогать.
Также 4 января было не принято есть мясо. Опасались, что из-за этого можно заболеть. Запрещалось вязать. Тем, кто хотел выбраться из нищеты, в этот день нельзя было есть и пить на ночь. Отказ от поздних ужинов еще и полезен для здоровья. Так, обильная еда после 17.00 может привести к проблемам с сахаром в крови.