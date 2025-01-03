Народные приметы на 4 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Будущие мамы в этот день также обязательно проводили обряды на здоровье. Они молили о появлении на свет крепких малышей. Кстати, современные беременные женщины могут рассчитывать на финансовую помощь от государственных и региональных властей. Это три пособия: при постановке на учет до 12 недель беременности, по беременности и родам при трудоустройстве, единовременное пособие беременной жене призывника.



Женщинам дети и внуки дарили полотенца, расшитые цветами. Так они выражали свою любовь матерям и бабушкам. Кроме того, в день Анастасии дарили подарки старшим родственникам.