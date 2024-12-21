Какие масштабные катастрофы миру обещают учёные в 2025 году

Специалисты НАСА тоже не в восторге от происходящего: они считают, что Солнце вышло на 25-летний пик активности солнечных пятен. Это время, когда на Земле просыпаются вулканы. Все вулканические зимы до сих пор случались именно в эти годы. Например, в 1816 году извержение вулкана Тамбора привело к тому, что в Баварии посреди лета выпал снег, а в США летом замерзали до смерти остриженные овцы. Если подобное случится в 2025 году, это может буквально убить экономику некоторых стран.