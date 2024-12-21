Какие масштабные катастрофы миру обещают учёные в 2025 году

Похоже, Землю «лихорадит». Возможно, на неё негативно влияют возросшая активность Солнца и антропогенный фактор. Учёные встревожены: планета подаёт нам недвусмысленные сигналы, предупреждая о грядущих катастрофах.
Солнечные бури
В 2025 году заканчивается 11-летний цикл солнечной активности. Но вздыхать с облегчением просто некогда. Наше светило имеет ещё один цикл — он называется «цикл Хейла» и длится 22 года. Как указывает гелиофизик Скотт Уильям Макинтош из боулдерского Национального центра атмосферных исследований (США), в это время геомагнитная активность в верхних слоях атмосферы Земли увеличится ещё на 50%. Вы видели полярные сияния, которые в 2024 году можно было наблюдать даже на юге России? Они станут ярче.
Дело в том, что во время «цикла Хейли» наша звезда дважды меняет магнитные полюса. В это время количество выбросов коронарной массы Солнца возрастает. На Солнце появляется больше «пятен», источников солнечного «ветра» — потока заряженных частиц.
Поскольку в XXI веке человечество использует больше 10 000 спутников на околоземной орбите, в 2025 году оно может встать перед катастрофическим сбоем связи. Спутники буквально «попадают» с неба. Для человека, который смотрит «Тикток», это не критично. А для пациента, которого оперируют, консультируясь с нейрохирургом на другом конце земного шара, это может стать концом.
Извержение подводных вулканов
Специалисты НАСА тоже не в восторге от происходящего: они считают, что Солнце вышло на 25-летний пик активности солнечных пятен. Это время, когда на Земле просыпаются вулканы. Все вулканические зимы до сих пор случались именно в эти годы. Например, в 1816 году извержение вулкана Тамбора привело к тому, что в Баварии посреди лета выпал снег, а в США летом замерзали до смерти остриженные овцы. Если подобное случится в 2025 году, это может буквально убить экономику некоторых стран.
Уже сейчас вулканологи говорят о том, что активизируются вулканы Эджикумбе на Аляске, Анак-Каракатау в Индонезии, Шевелуч на Камчатке. А главное, замечены следы активности в районе горы Ахай — это самый крупный подводный вулкан в Тихом океане. Он расположен у Марианских островов. Если он начнёт извергаться — побережье ждёт огромное цунами.
Наводнения: под прицелом США и Гималаи
Климатологи из американского Политехнического института Вирджинии Леонард Охенхен и Манучехр Ширази считают, что 2025 год будет очень жарким, несмотря на то что течение Эль-Ниньо пошло на убыль. Это скажется на таянии ледников и на уровне воды в Мировом океане. Ожидается, что в зоне подтопления могут оказаться 32 американских города. Среди них Бостон, Нью-Йорк, Атлантик-Сити, Майами, Новый Орлеан, Луизиана, Ричмонд, Окленд, Сан-Франциско, Санта-Крус, Лонг-Бич и Сан-Диего. Самым страшным последствием наступления океана станет просадка грунта, угроза обрушения высотных зданий и защитных дамб.
Из-за таяния ледников под угрозой наводнения окажутся целые регионы в Гималаях. Катастрофические наводнения будут угрожать Индии, Непалу, Китаю и Бутану. Особенно опасными могут стать ледниковые озёра. Наполняясь талыми водами, они становятся причиной появления разрушительных селевых потоков.
Риск схода селей высок в Западных Гималаях, в Каракоруме, в Центральной Азии и в Перу. Об этом предупреждает учёный из Института экологии UNIGE Саймон Аллен. Новозеландский учёный Том Робинсон называет прорыв ледниковых озёр «внутренним цунами», которое опасно не меньше, чем океанское.
Пожары-2025
Площадь лесных пожаров всё время растёт, и, по прогнозам учёных, их площадь увеличится к 2050 году на треть. 2025 год не станет исключением. Жаркий год, сухие грозы могут доставить много беспокойства США, Испании, Канаде, Франции и даже России.
Ураганы над Атлантикой
Главным «театром» для ураганов в 2025 году станет Атлантика. Сезон ураганов начнётся в июне 2025 года и закончится 30 ноября. Всего учёные предсказывают 21 ураган, два из которых станут катастрофическими. Ураганы угрожают следующим районам Земли:
- Центральной Америке — здесь скорость ветра может достигать 150 км/ч,
- Восточному побережью США и Кубе (150−195 км/ч),
- Мексике и островам Карибского бассейна (250 км/ч),
- Испании (220 км/ч).
Самым суровым ураганам уже даны имена:
- Имельда (4-я категория),
- Мелисса (5-я категория),
- Ольга (4-я категория),
- Ревекка (4-я категория).
Кроме того, ураганы в 2025 году по-прежнему будут угрожать побережьям Китая, Вьетнама и Индии. Учёные говорят о том, что полоса, в которой зарождаются ураганы, в последнее время расширяется. Жителям Пекина или Нью-Йорка стоит ожидать ураганы в ближайшие годы. В России в зону риска попадают Черноморское побережье и города Северного Кавказа.