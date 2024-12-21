Вильфанд: неблагоприятные погодные явления ожидаются в четырех округах РФ

«В Северо-Западном федеральном округе в выходные дни пройдет сильный снег, это касается и Мурманской области, и Карелии. Там [будет] низкая температура и снег, ветер 20 м/с, значит и метель, в Архангельской области — заметные изморозивые отложения при сильном снеге и метели», — сказал он.