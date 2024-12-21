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На границе Республики Тыва зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано на границе Республики Тыва. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 86% 756 мм рт. ст. +4°
Источник: Известия

«21 декабря в 02:58 по местному времени (20 декабря 22:58 мск. — Ред.) зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 5,7 в 28 км юго-западнее населенного пункта Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района. Жертв и разрушений нет», — уточнили в сообщении.

В ведомстве отметили, что жители во время сейсмического события ощущали незначительные колебания, в спецслужбы поступали звонки информационного характера от местного населения.

Ранее, 16 декабря, на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился на глубине 503 км в акватории Авачинского залива в 120 км от Петропавловска-Камчатского. Угрозу цунами не объявляли.