Станет как мягкая перина: какое удобрение взбодрит землю после зимы?

Специалисты рекомендуют применять костную муку для увеличения урожайности. Этот продукт обладает многими преимуществами, так как состоит исключительно из натуральных компонентов — это кости и рога крупного рогатого скота. При соблюдении правил использования костная мука оказывается не только эффективной, но и безопасной для растений.