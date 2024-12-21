Станет как мягкая перина: какое удобрение взбодрит землю после зимы?

Опытные дачники поделились подкормкой, которая даст хороший старт растениям после зимы, а впоследствии приведет к высокой урожайности. К тому же она доступна каждому. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Какое удобрение лучше применять весной?
Эксперты советуют вносить удобрение во время весенней вспашки. Для этого подойдут как органические удобрения, такие как компост или перегной, так и минеральные. Последние значительно обогащают почву необходимыми питательными веществами.
Специалисты рекомендуют применять костную муку для увеличения урожайности. Этот продукт обладает многими преимуществами, так как состоит исключительно из натуральных компонентов — это кости и рога крупного рогатого скота. При соблюдении правил использования костная мука оказывается не только эффективной, но и безопасной для растений.
Костная мука богата важными для почвы и растений элементами, такими как калий, фосфор, кальций, магний, натрий и марганец. Это удобрение подходит для большинства сельскохозяйственных культур, что делает его универсальным помощником для садоводов и огородников.
Костную муку можно применять как осенью, так и весной. Она способствует активному росту растений, укрепляет их иммунную систему и повышает их устойчивость к различным заболеваниям и неблагоприятным условиям окружающей среды, пишет b-port.com (16+).