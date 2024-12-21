В России начался самый короткий день в году: как его провести

После зимнего солнцестояния начнется увеличение длительности дня.
Зимнее солнцестояние 2024 года наступает 21 декабря. Этот день будет самым коротким в году. С этого момента начинается астрономическая зима. Как провести этот день, что можно и нельзя делать — в материале URA.RU.
Когда начнется зимнее солнцестояние
Зимнее солнцестояние 2024 года наступает 21 декабря. Оно произойдет в 12:20 по московскому времени. Для жителей северного полушария этот момент произойдет в 09:20 по Москве. Световой день составит всего 5 часов и 54 минуты, а продолжительность ночи достигнет 16 часов и 12 минут.
Хотя календарная зима начинается с 1 декабря, астрономическая зима вступает в свои права именно с момента зимнего солнцестояния. С этого дня начинается постепенное увеличение длительности дня.
Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния
Избегайте шумных гуляний. В день зимнего солнцестояния предпочтительнее провести время в спокойной, умиротворенной обстановке. Шумные вечеринки и гулянья могут нарушить эту гармонию.
Ограничьте употребление вредных продуктов. Жирная и тяжелая пища может негативно сказаться на вашем самочувствии в этот период. Лучше отдать предпочтение легким и полезным блюдам.
Контроль за вредными привычками. Искушения в виде алкоголя или других вредных привычек следует минимизировать, чтобы сохранить чистоту тела и духа.
Избавьтесь от долгов. Считается, что входить в новый солнечный цикл с долгами — плохой знак. Постарайтесь расплатиться с задолженностями до наступления солнцестояния.
Что рекомендуется делать в день зимнего солнцестояния
Освобождение от лишнего. Это отличный день для того, чтобы избавиться от ненужных вещей и мыслей. Очищение пространства вокруг себя способствует обновлению энергии.
Анализ и планирование. Подведите итоги уходящего года, проанализируйте свои достижения и ошибки. Задумайтесь о целях на будущее.
Мечтайте и загадывайте желания. Считается, что желания, загаданные в этот день, имеют больше шансов на исполнение.
Время для близких. Проведите этот день с семьей или друзьями. Общение с дорогими людьми наполняет жизнь радостью и теплом.
Берите ответственность за свою жизнь. Зимнее солнцестояние — это время для новых начинаний и решительных действий.
Традиции и обряды. Зимнее солнцестояние на Руси отмечалось рядом обрядов, многие из которых связаны с огнем, символизирующим Солнце. Зажигание свечей или костра может стать символическим актом, напоминающим о возрождении света и тепла.
Загадывание желаний в день зимнего солнцестояния
День зимнего солнцестояния, самый короткий день в году, наполнен множеством мистических верований и традиций. Одним из популярных способов встречи этого дня является загадывание желаний. Считается, что написание сокровенной мечты на листе бумаги, последующее его сжигание и развеивание пепла по ветру могут помочь в исполнении этого желания. Этот ритуал символизирует отпускание старых желаний и привлечение новых начинаний.
Еще один интересный способ включает в себя взаимодействие с природой. Посадка семени растения в этот зимний день и последующий уход за ним до наступления весны символизируют рост и развитие новых планов. Как только побеги проклюнутся, их следует высадить на улице, что является метафорой внесения своих мечтаний в реальный мир.