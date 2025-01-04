Народные приметы на 5 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре эта дата отмечена как Федул Зимний, или Федулов день, а также Нифонт. Нифонт Кипрский считался защитником от нечистой силы. Считалось, что 5 января можно изгнать злых духов из людей, домашних птиц и животных. Святого Феодула же считали повелителем ветров и защитником от болезней скота.
Приметы погоды 5 января
По погоде этого дня судили, каким будет ноябрь. Говорилось, что если 5 января ясно и морозно, то последний месяц осени будет солнечным и относительно теплым. Если же на Федула было сыро и слякотно, то ждали дождливый и промозглый ноябрь.
Также по погоде на 5 января можно было сделать прогноз на июль. Если на Федула шел снег и дул сильный ветер, говорили, что второй месяц лета будет холодным и дождливым. Ветреная погода предвещала также потепление на следующей неделе.
- Курица беспокойно себя ведет, крутит хвостом — к метели.
- Идет снег или дует ветер — жди хороший урожай.
- Лошадь храпит — жди снежную бурю.
- Кошка держится близко к печи или лежит на ней — к морозам.
Что можно делать 5 января
Наши предки считали, что на Федула могут навести порчу на домашних животных и людей. Поэтому в этот день пекли печенье в форме коров, овец, коз и птицы. Выпечку заворачивали сразу в полотенце, чтобы ее не коснулись злые духи. Также люди в этот день щедро кормили скот и птиц, а также чистили места их обитания.
Кроме того, на Федула было принято молиться Богородице и читать Священное Писание. Также наши предки старались доделать свои дела к Рождеству. Женщины наводили порядок, готовили, стирали.
В этот день было принято загадывать желание. Потом пекли лепешку из ржаной муки и съедали в одиночестве. Считалось, что желание обязательно сбудется.
День считали подходящим для гуляний, шумных посиделок, веселья, помолвок, свадеб, начала романтических отношений.
Было принято ходить в баню. С собой брали дополнительный кусок мыла, чтобы оставить его духу предбанника.
Сны, которые люди видели в ночь на 5 января, считались пророческими, поэтому их старались запомнить. Между прочим, сновидениям уделяют внимание и современные исследователи. Так, считается, что определенные типы снов могут помочь предсказать начало болезни.
Что запрещено делать 5 января
Часть примет содержала запреты.
- 5 января людям нельзя было пить утреннее молоко. Им поили животных, чтобы у них были силы пережить сильные морозы и нападки завистников, колдунов и ведьм.
- Запрещалось в этот день убираться возле печки. Говорилось, что иначе можно потревожить Домового, и он не сможет защитить дом от темных сил.
- Нельзя было 5 января пользоваться острыми предметами — ножами, топорами или вилками, так как ими можно пораниться. Считалось, что рана, полученная в этот день, не заживет год.
- Нельзя было рассказывать о своем сокровенном желании — якобы иначе оно никогда не исполнится.
- Запрещалось на Федула ходить в старой нестираной одежде. По поверью, к ней липнут все недуги и неприятности. Опасались, что нарушителю запрета предстоит весь год мучиться из-за проблем, в том числе со здоровьем.
- Нельзя было и подшивать одежду. Говорилось, что так укоротишь себе жизнь.
- Запрещалось ругать и наказывать детей, даже если они плохо себя ведут. В народе верили, что хулиганство в этот день — дело рук злых духов. Кстати, иногда родители наказывают детей молчанием. Однако психологи призывают избегать такой меры. Для ребенка игнор со стороны родителей — это экзистенциальная травма. Такой подход ассоциируется с «эмоциональным отвержением». Игнорируя ребенка, родители лишают его базового чувства безопасности и любви. В итоге у него может развиться комплекс неполноценности.
- Советовали 5 января не отдавать долги, чтобы опять не задолжать.