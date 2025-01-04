Народные приметы на 5 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Наши предки считали, что на Федула могут навести порчу на домашних животных и людей. Поэтому в этот день пекли печенье в форме коров, овец, коз и птицы. Выпечку заворачивали сразу в полотенце, чтобы ее не коснулись злые духи. Также люди в этот день щедро кормили скот и птиц, а также чистили места их обитания.