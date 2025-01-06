Народные приметы на 6 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Для православных христиан эта дата — Рождественский сочельник, канун Рождества, прозванный в народе «колядами». Это последний день поста, когда все богослужения в храмах посвящают предстоящему празднику.
Приметы погоды 6 января
Начнем с примет, посвященных погоде.
- Если в канун Рождества ясно и солнечно — жди летом богатый урожай.
- Оттепель говорит о том, что май будет солнечным.
- Яркое небо на рассвете или птицы ведут себя беспокойно — жди похолодания.
- Если кошка стала чаще умываться, то будет метель.
- Снегопад и метель 6 января — к изобилию меда в текущем году.
- Идущий снег также сулил хорошие вести.
- Резко изменилась погода — к плохому урожаю.
- Если выпало много снега — жди добрых вестей.
- Яркие звезды на небе, значит летом будет теплым.
- Тусклое небо с малым количеством звезд — к ненастью.
- С утра на улице виден иней — будет большой урожай пшеницы.
Что можно делать 6 января
Те, кто проводил Рождественский сочельник дома, соблюдали пост до первой звезды на небе. Те, кто шел в храм, должны были пробыть всю рождественскую всенощную и литургию, а уже затем вернуться домой и начать отмечать Рождество.
После окончания поста люди семьями собиралась за одним столом. Перед тем, как сесть на стул, на него нужно было подуть. Говорилось, что на нем могла находиться душа умершего близкого. Для родственников, ушедших в иной мир, на протяжении всего ужина оставляли пустые стулья. После застолья остатки еды не выбрасывали, а оставляли на столе на ночь для умерших родных.
Стол в канун Рождества застилали только чистой и светлой скатертью. Блюдами застилали весь стол. Желательно, чтобы их было, как и апостолов, двенадцать.
На столе также размещали пучок сена, напоминающего о яслях, где родился Иисус. Также ставили свечку — как символ сияющей Вифлеемской звезды, символизирующей рождение Христа.
6 января нужно было обязательно откормить досыта скот — якобы чтобы он не обиделся и не пожаловался Богу.
Крестники вечером относили своим крестным родителям ужин. Те в ответ дарили сладкие угощения. К слову, при выборе новогодних наборов для ребенка важно обратить внимание на состав конфет. Об этом предупредила врач-педиатр «Семейной клиники» на Часовой Мария Воротынцева.
Также в сочельник ходили колядовать. Таким образом люди извещали друг друга о появлении на небе Вифлеемской звезды.
Что запрещено делать 6 января
Нельзя было не пускать в дом колядок или не открывать им дверь. Говорили, что тех, кто так сделает, покинет удача. Нельзя было прогонять и незваных гостей.
6 января запрещалось ссориться, сквернословить, осуждать, выражать обиды. До появления первой звезды нужно было обязательно помириться со всеми, с кем человек был в ссоре.
Вечером нельзя было надевать черную одежду. Нужно было выбирать светлые и чистые наряды, символизирующие очищение от грехов.
Нельзя было ткать и шить — якобы это сулило несчастья. В Рождественский сочельник также нельзя было кормить птиц. На Руси верили, что у ослушавшихся они перероют весь огород.
Также нельзя было есть до появления первой звезды. Говорилось, что нарушителя ждут нищета и голод. К слову, глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов советует не наедаться впрок и не отказываться от каких-то продуктов перед постом. Вместо этого он рекомендует трезво оценить заранее, в какую меру человек сможет вместить требования церковного устава о посте.
Нельзя было 6 января и навещать могилы умерших. Люди боялись, что покойники в скором времени могут позвать к себе.