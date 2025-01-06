Народные приметы на 6 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

После окончания поста люди семьями собиралась за одним столом. Перед тем, как сесть на стул, на него нужно было подуть. Говорилось, что на нем могла находиться душа умершего близкого. Для родственников, ушедших в иной мир, на протяжении всего ужина оставляли пустые стулья. После застолья остатки еды не выбрасывали, а оставляли на столе на ночь для умерших родных.