Чего ждать от погоды в Крыму на Новый год

По его словам, к следующим выходным температурный режим вернется в рамки климатической нормы. Облаков станет больше, но значимых осадков не ожидается.
«Ночью будет в среднем +1…+4 и днем +4…+9. Примерно с таким температурным фоном мы выйдем на финал текущего года к новогоднему бою курантов», — сказал Тишковец.
Он отметил, что говорить о предстоящей новогодней погоде еще рано. Однако добавил, что рассчитывать на сильные холода не стоит, ведь даже декабрь в Крыму был на градус теплее, чем должен.
«Предварительно, я думаю, что ночная температура очень близка к нулю, с небольшой плюсовой составляющей, 0…+3, например. Днем в пределах +5 градусов. Достаточно умеренный показатель», — отметил специалист.
Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев также сообщал, что зима в Крыму не будет холодной. Общий прогноз ученый дал с географической точки зрения. Он также отмечал, что ожидать зимой снега в Крыму можно в конце декабря.