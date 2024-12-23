В Москве ожидаются гололедица и до 1 градуса тепла

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Гололедица, облачность, небольшие осадки и температура до плюс 1 градуса прогнозируются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в столице будет от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на вторник температура может опуститься до минус 2 градусов.
Ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.