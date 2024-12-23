В четырех сибирских аэропортах из-за погоды задержались рейсы

«Сегодня в аэропорту Горно-Алтайска по причине неблагоприятных метеоусловий задержано отправление рейсов авиакомпаний “Аэрофлот” и “Сибирь” из Москвы и в обратном направлении. На запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А. И. Покрышкина направлен рейс авиакомпании “Сибирь”, следовавший из Москвы. Ожидает вылета более 300 пассажиров, из них 12 детей», — говорится в сообщении.