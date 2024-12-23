В четырех сибирских аэропортах из-за погоды задержались рейсы

«Сегодня в аэропорту Горно-Алтайска по причине неблагоприятных метеоусловий задержано отправление рейсов авиакомпаний “Аэрофлот” и “Сибирь” из Москвы и в обратном направлении. На запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А. И. Покрышкина направлен рейс авиакомпании “Сибирь”, следовавший из Москвы. Ожидает вылета более 300 пассажиров, из них 12 детей», — говорится в сообщении.
Также в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б. В. Волынова объявлена задержка рейсов авиакомпаний «РедВингс», «Северный ветер» и «Аэрофлот» в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург продолжительностью более пяти часов. Ожидают вылета более 400 пассажиров, из них семь детей.
"По причине неблагоприятных метеоусловий (метель) в районе международного аэропорта Норильск имени Н. Н. Урванцева ограничен прием и вылет воздушных судов.
Объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпании «НордСтар» в Москву, Сочи, Красноярск. Более 480 пассажиров, из них 34 ребенка, ожидают вылета. На запасные аэродромы в города Красноярск и Сургут приземлились воздушные суда, следовавшие из городов Новосибирска и Красноярска", — также сообщили в прокуратуре.
По причине позднего прибытия самолетов в международном аэропорту Томск имени Н. И. Камова задержано отправление рейсов авиакомпании «Северный ветер» в города Санкт-Петербург и Сочи. Вылета ожидают свыше 300 пассажиров, из них 19 детей.
«Горно-Алтайской, Новокузнецкой, Норильской, Томской, Новосибирской и Красноярской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — отметили в надзорном ведомстве.