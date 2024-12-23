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Красноярск признан самым холодным миллионником России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Согласно исследованию метеорологов Яндекс Погоды, в 2024 году в Красноярске ощущалась самая холодная погода среди миллионников страны — температура опустилась до −36 °С.

Сейчас в Ричмонде: -6° 0 м/с 79% 772 мм рт. ст. +1°
Источник: Аргументы и факты

Вместе с Красноярском на ступень холодного пьедестала встали Новосибирск, Омск, Пермь и Челябинск. В этих городах самая низкая температура воздуха было тоже −36 °С.

Москва заняла пятое место в топе самых холодных мегаполисов с показателем −29 °С, а Санкт-Петербург и Казань оказались в середине списка с ощущаемой температурой −31 °С.

Для сравнения, в южных городах России, таких как Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград и Воронеж, минимальная ощущаемая температура составляла −16, −22, −28 и −29 °С соответственно. Они стали самыми теплыми миллионниками.