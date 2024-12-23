Красноярск признан самым холодным миллионником России

Вместе с Красноярском на ступень холодного пьедестала встали Новосибирск, Омск, Пермь и Челябинск. В этих городах самая низкая температура воздуха было тоже −36 °С.
Москва заняла пятое место в топе самых холодных мегаполисов с показателем −29 °С, а Санкт-Петербург и Казань оказались в середине списка с ощущаемой температурой −31 °С.
Для сравнения, в южных городах России, таких как Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград и Воронеж, минимальная ощущаемая температура составляла −16, −22, −28 и −29 °С соответственно. Они стали самыми теплыми миллионниками.