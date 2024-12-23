Народные приметы на 24 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Православные верующие 24 декабря чтят память преподобного Никона Печерского. Согласно писаниям, он был ученым-летописцем и основателем храма и монастыря во имя Пресвятой Богородицы в Тмутаракани (Тамань, Краснодарский край).
Также в это число вспоминают Даниила Столпника и Луку Столпника. Даниил был христианским аскетом, удостоенным за свою истинную веру даром чудотворения и исцеления. Лука же служил во время правления византийского императора Константина Багрянородного, но когда он увидел жестокости войны, принял монашество и был возведен в сан пресвитера.
Предки считали, что 24 декабря обязательно нужно помолиться святым об очищении души и жилища от злых чар и духов.
Приметы погоды 24 декабря
24 декабря рекомендуется наблюдать за поведением белок. На Руси верили, если животные проведут целый день в дупле, то в скором времени ударят сильные морозы. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
24 декабря пойдет снег — зима будет долгая, морозная и снежная.
По бокам от солнца появятся отсветы — в скором времени похолодает.
В ночь на это число будет звездное небо — следующий год станет урожайным.
Вороны вечером начнут устраиваться на ночлег — грядет метель.
Днем будет дуть порывистый ветер — погода в ближайшее время станет сменяться, после резкой оттепели наступят морозы.
24 декабря появятся облака на небе — в январе пройдут снегопады.
Что можно делать 24 декабря
24 декабря, чтобы привлечь благополучие и достаток в дом, обязательно нужно перебрать запасы на зиму и докупить то, чего не хватает. Если хотите сохранить пользу фруктов и ягод до лета, рекомендуем сварить настойки или сделать варенье.
Что еще, согласно поверьям, можно делать в это число?
В этот день нужно утеплять дом и готовиться к сильным морозам. Если живете в квартире, советуем перевести пластиковые окна в зимний режим.
Никонов день отлично подойдет для штопанья одежды и починки вещей.
Предки верили, что в это число нужно обратиться за советом к старшей женщине в доме. Считалось, что так можно разрешить проблему, что давно не дает покоя.
24 декабря, чтобы дела завершились успешно, стоит надеть чистую и выглаженную одежду. Только перед стиркой дорогих костюмов все же стоит узнать, что означают специальные значки на ярлыках у одежды.
Что запрещено делать 24 декабря
24 декабря категорически запрещено отказываться от помощи в хозяйстве и бизнесе, иначе до наступления нового года можно многое не успеть сделать. Что еще не стоит делать в этот день?
Чтобы в дом не нагрянула нечисть и злые силы, не проводите уборку после наступления темноты.
Не стоит в это число надевать грязную или мятую одежду, так можно навлечь на себя неудачи и болезни.
Нельзя 24 декабря рубить хвойные деревья — ели, сосны и пихты. В противном случае можно сильно заболеть. Если хотите нарядить дом к празднику, рекомендуем сходить на базар и купить срубленное дерево. Выбрать здоровую елку поможет простая инструкция.
Чтобы домашние животные сильно не заболели, не стоит в это число пренебрегать их здоровьем. Советуем хорошо накормить питомцев, а при появлении какого-либо недомогания — незамедлительно отвезти их к ветеринару.