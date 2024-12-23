Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Народные приметы на 24 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 24 декабря называют Никонов день. На Руси в это число зажигали лампадку и молили солнце сойти с неба, чтобы отогнать нечисть. Считалось, что пока оно не засветит ярко, на метлах будут летать ведьмы, поднимая снежные вихри и нагоняя морозы.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -5° 2 м/с 79% 772 мм рт. ст. +1°
Источник: Freepik

Народные приметы на 24 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 24 декабря чтят память преподобного Никона Печерского. Согласно писаниям, он был ученым-летописцем и основателем храма и монастыря во имя Пресвятой Богородицы в Тмутаракани (Тамань, Краснодарский край).

Также в это число вспоминают Даниила Столпника и Луку Столпника. Даниил был христианским аскетом, удостоенным за свою истинную веру даром чудотворения и исцеления. Лука же служил во время правления византийского императора Константина Багрянородного, но когда он увидел жестокости войны, принял монашество и был возведен в сан пресвитера.

Предки считали, что 24 декабря обязательно нужно помолиться святым об очищении души и жилища от злых чар и духов.

Приметы погоды 24 декабря

24 декабря рекомендуется наблюдать за поведением белок. На Руси верили, если животные проведут целый день в дупле, то в скором времени ударят сильные морозы. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.

  • 24 декабря пойдет снег — зима будет долгая, морозная и снежная.

  • По бокам от солнца появятся отсветы — в скором времени похолодает.

  • В ночь на это число будет звездное небо — следующий год станет урожайным.

  • Вороны вечером начнут устраиваться на ночлег — грядет метель.

  • Днем будет дуть порывистый ветер — погода в ближайшее время станет сменяться, после резкой оттепели наступят морозы.

  • 24 декабря появятся облака на небе — в январе пройдут снегопады.

Что можно делать 24 декабря

24 декабря, чтобы привлечь благополучие и достаток в дом, обязательно нужно перебрать запасы на зиму и докупить то, чего не хватает. Если хотите сохранить пользу фруктов и ягод до лета, рекомендуем сварить настойки или сделать варенье.

Что еще, согласно поверьям, можно делать в это число?

  • В этот день нужно утеплять дом и готовиться к сильным морозам. Если живете в квартире, советуем перевести пластиковые окна в зимний режим.

  • Никонов день отлично подойдет для штопанья одежды и починки вещей.

  • Предки верили, что в это число нужно обратиться за советом к старшей женщине в доме. Считалось, что так можно разрешить проблему, что давно не дает покоя.

  • 24 декабря, чтобы дела завершились успешно, стоит надеть чистую и выглаженную одежду. Только перед стиркой дорогих костюмов все же стоит узнать, что означают специальные значки на ярлыках у одежды.

Что запрещено делать 24 декабря

24 декабря категорически запрещено отказываться от помощи в хозяйстве и бизнесе, иначе до наступления нового года можно многое не успеть сделать. Что еще не стоит делать в этот день?

  • Чтобы в дом не нагрянула нечисть и злые силы, не проводите уборку после наступления темноты.

  • Не стоит в это число надевать грязную или мятую одежду, так можно навлечь на себя неудачи и болезни.

  • Нельзя 24 декабря рубить хвойные деревья — ели, сосны и пихты. В противном случае можно сильно заболеть. Если хотите нарядить дом к празднику, рекомендуем сходить на базар и купить срубленное дерево. Выбрать здоровую елку поможет простая инструкция.

  • Чтобы домашние животные сильно не заболели, не стоит в это число пренебрегать их здоровьем. Советуем хорошо накормить питомцев, а при появлении какого-либо недомогания — незамедлительно отвезти их к ветеринару.