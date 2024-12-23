Народные приметы на 24 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Также в это число вспоминают Даниила Столпника и Луку Столпника. Даниил был христианским аскетом, удостоенным за свою истинную веру даром чудотворения и исцеления. Лука же служил во время правления византийского императора Константина Багрянородного, но когда он увидел жестокости войны, принял монашество и был возведен в сан пресвитера.