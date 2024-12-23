Юг Таиланда затопило в результате свирепых муссонов

Сезон дождей в этом году выдался для Таиланда особенно разрушительным: проливные дожди, вызванные пришедшим с северо-востока муссоном, продолжают атаковать регион. Северо-восточный муссон (тропический морской ветер) длится здесь с ноября по март. Этот ветер подхватывает воду из Залива Таиланда и щедро выливает ее на близлежащую сушу. Такое происходит в стране каждый год, но сейчас ее юго-восток пострадал гораздо сильнее, чем обычно.
О подробностях разрушений, вызванных стихией, сообщила газета The Guardian. Ко Самуи, второй по размеру остров Таиланда, зарегистрировал 571 миллиметр осадков в декабре — это 375% от нормы, а ведь треть месяца еще впереди. У ближайшей к нему материковой провинции Накхонситхаммарат дела еще хуже: здесь выпало уже 1009 миллиметров, что более чем в четыре раза превышает норму.
Осадки и вышедшие из берегов реки вызвали обширные наводнения в пяти провинциях страны: множество зданий обрушилось под натиском воды, тысячи людей бежали из своих домов.