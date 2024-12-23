На Канарские острова обрушился дождь с песком

Такая погода не только тревожно выглядит (вызывая воспоминания о «казнях египетских»), но еще и вызывает осложнения у людей, страдающих болезнями легких: им не рекомендуется выходить из дома. Кроме того, в эти дни обычно задерживают или переносят вылеты авиарейсов.