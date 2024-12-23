На Канарские острова обрушился дождь с песком

Канарские острова традиционно ассоциируются с курортом: погода здесь безоблачна, а ласковое солнце согревает песчаные пляжи. Но так бывает далеко не всегда: время от времени острова накрывает тучами песка, которые ветер приносит из глубин пустыни Сахара.
Именно это происходит на островах прямо сейчас, согласно заявлению Испанского государственного метеорологического агентства. Синоптики предсказали, что острова накроет песчаная суспензия, а в высоте над островами даже будет идти снег.
Острова затянет тучами, а периодически будут идти сильные дожди. На Тенерифе, на высоте 2000 метров над уровнем моря, даже пойдет снег.
Когда пыльная буря, приносящая песок из Сахары, накладывается на дождливую погоду, происходит явление, которое на Канарах называют «калима», или «кровавый дождь». В такую погоду крошечные частички песка будто висят во влажном воздухе, а капли дождя имеют бурый, будто кровавый цвет. Именно такая погода в ближайшие дни ждет южные острова.
Такая погода не только тревожно выглядит (вызывая воспоминания о «казнях египетских»), но еще и вызывает осложнения у людей, страдающих болезнями легких: им не рекомендуется выходить из дома. Кроме того, в эти дни обычно задерживают или переносят вылеты авиарейсов.
Впрочем, метеорологи обещают, что уже к вечеру понедельника неприятное погодное явление пройдет, и на островах вновь установится теплая Канарская зима с температурой между 12 и 20 градусами Цельсия (в зависимости от острова).
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