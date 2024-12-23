Стрептокарпус: уход за комнатным цветком в домашних условиях

За свои яркие бутоны и красивые листья растение полюбилось цветоводам, и сегодня оно украшает множество подоконников в нашей стране. Однако, как и у любой тропической культуры, у стрептокарпуса есть особенности ухода, которые нужно соблюдать. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать оптимальное место в помещении для стрептокарпуса, какой грунт и горшок подобрать, как поливать и поддерживать влажность, чтобы цветок чувствовал себя комфортно и радовал цветением. А также дадим советы по борьбе с различными болезнями и вредителями, а еще подскажем методы решения основных проблем при выращивании.