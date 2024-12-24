Московские аэропорты в условиях тумана работают в штатном режиме

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московские аэропорты, несмотря на туман, отмечающийся в столичном регионе, работают штатно. Об этом сообщили ТАСС в справочных службах аэропортов столицы.
Там пояснили, что задержки рейсов на прилет или вылет если и имеют место, то не связаны с метеорологическими условиями в Москве. Согласно онлайн-табло аэропортов, по два рейса задержаны в Шереметьево и Домодедово, три рейса значатся в списке задержанных во Внуково.
Стоит отметить, что задержки до двух часов являются обычными для аэропортов, и Росавиация при подсчете статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов их не учитывает. При этом все московские аэропорты являются всепогодными, поэтому изменения в расписании на фоне неблагоприятных погодных условий, как правило, бывают незначительными. Также специалисты подчеркивают, что задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов обычно являются традиционными и носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.
Ранее в ГУ МЧС Москвы и Подмосковья распространили экстренное сообщение о тумане, который может сохраниться до 09:00 мск 24 декабря, видимость может упасть до 200−700 м. В столичном департаменте транспорта призвали водителей в условиях тумана, а также возможного образования гололедицы на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения и быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов. «За ситуацией на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД», — отметили в официальном Telegram-канале ведомства.
Как передают корреспонденты ТАСС, туман отмечается во многих районах столицы и области. Температура воздуха варьируется от минус 4,1 градуса в районе Шаховской на северо-западе Подмосковья до плюс 0,6 градуса в центре Москвы у гостиницы «Балчуг».