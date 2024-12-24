Московские аэропорты в условиях тумана работают в штатном режиме

Ранее в ГУ МЧС Москвы и Подмосковья распространили экстренное сообщение о тумане, который может сохраниться до 09:00 мск 24 декабря, видимость может упасть до 200−700 м. В столичном департаменте транспорта призвали водителей в условиях тумана, а также возможного образования гололедицы на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения и быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов. «За ситуацией на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД», — отметили в официальном Telegram-канале ведомства.