Синоптики спрогнозировали небольшие осадки и гололед в Москве 24 декабря

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от −1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до −1.
В Московской области днем синоптики обещают от −4 до +1 градуса, ночью температура может упасть до −3.
Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2−7 м/с.
Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.
Накануне управление МЧС России по столице сообщило, что в Москве и Московской области до утра 24 декабря местами ожидаются туман видимостью 200−700 м и гололедица.
Также 23 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в большинстве регионов России на этой неделе ожидается превышающая климатическую норму температура.