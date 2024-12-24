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Синоптики спрогнозировали небольшие осадки и гололед в Москве 24 декабря

Облачно, небольшие осадки, гололедица такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 24 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: -3° 2 м/с 63% 770 мм рт. ст. +2°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от −1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до −1.

В Московской области днем синоптики обещают от −4 до +1 градуса, ночью температура может упасть до −3.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2−7 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Накануне управление МЧС России по столице сообщило, что в Москве и Московской области до утра 24 декабря местами ожидаются туман видимостью 200−700 м и гололедица.

Также 23 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в большинстве регионов России на этой неделе ожидается превышающая климатическую норму температура.