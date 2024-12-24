Туманы в центре Европейской России сохранятся до конца дня

Между тем, в центре погоды «Фобос» связывают образование туманов с поступлением на холодную заснеженную поверхность тёплого и влажного воздуха. Природное явление наблюдается от Смоленской, Московской, Ярославской и Костромской областей на севере и до Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей на юге.