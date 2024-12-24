Туманы в центре Европейской России сохранятся до конца дня

«С большой долей вероятности, очаги туманов сохранятся в течение всего дня, ослабевая в светлое время суток и вновь усиливаясь в вечерние сумерки», — написал он.
Синоптик рекомендовал учитывать это, садясь за руль автомобиля или планируя путешествие авиационным транспортом.
По данным аэропортов московского аэроузла, видимость в туманах ухудшается до 300−600 метров.
Между тем, в центре погоды «Фобос» связывают образование туманов с поступлением на холодную заснеженную поверхность тёплого и влажного воздуха. Природное явление наблюдается от Смоленской, Московской, Ярославской и Костромской областей на севере и до Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей на юге.