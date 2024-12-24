Посмотрите на мощное извержение одного из самых активных вулканов в мире

Недавно на Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км над уровнем моря, а шлейф от него распространился более чем на 5 км. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдали, не ощущалось запаха сероводорода, угрозы для населения не было.