Посмотрите на мощное извержение одного из самых активных вулканов в мире

Огненные потоки лавы и волны газа начали извергаться из вулкана Килауэа на Большом острове архипелага Гавайи — одного из самых активных вулканов в мире, высота которого достигает 1250 м. Извержение было ограничено кальдерой на вершине вулкана, в отдаленной, закрытой зоне национального парка «Гавайские вулканы» (расположен на юго-восточной стороне Большого острова), сообщила Гавайская вулканическая обсерватория.
Повышение сейсмической активности началось около 2 часов ночи по местному времени, и примерно через полчаса изображения с веб-камеры начали показывать, как лава вытекает из трещин в кальдере или бьет фонтанами, высота которых фиксировалась на уровне 80 м.
Угрозы для местной инфраструктуры от извержения лавы нет, но есть опасность, что пассаты разнесут на большое расстояние шлейф газа и мелких частиц. Вулканический смог содержит диоксид серы, если он достигнет жилых домов, то может ухудшить самочувствие людей, страдающих астмой, другими респираторными проблемами или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Район, где происходит извержение, закрыт для посещения с 2007 года из-за опасностей, включающих неустойчивость стенок кратера, растрескивание почвы и камнепадов, отметило издание The Guardian. Национальный парк «Гавайские вулканы» охватывает вершины двух самых активных вулканов в мире: Килауэа и Мауна-Лоа. Вулканические извержения формируют здесь постоянно изменяющийся ландшафт, застывшие потоки лавы встречаются повсюду. В парке отмечены редкие птицы и огромное число видов-эндемиков, здесь произрастают леса из гигантских древовидных папоротников.
Килауэа извергался в июне и сентябре этого года. Это происходит регулярно (за исключением периода покоя между 1924 и 1952 годами).
Недавно на Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км над уровнем моря, а шлейф от него распространился более чем на 5 км. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдали, не ощущалось запаха сероводорода, угрозы для населения не было.