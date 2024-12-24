Синоптик Леус сообщил о магнитной буре класса G2 из-за вспышки на Солнце

На Землю в среду, 25 декабря, обрушится магнитная буря из-за вспышки на Солнце, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Выброс корональной массы достигнет Земли во второй половине дня 25 декабря, и после 15:00 по московскому времени станет причиной магнитной бури слабого или среднего уровня (класса G1-G2)», — написал он в своем Telegram-канале.
Продолжительность бури, по словам специалиста, составит примерно 8−10 часов. Кроме того, некоторые россияне смогут увидеть полярное сияние.
Ранее нейропсихолог Наталья Наумова заявила, что магнитные бури могут влиять на психику человека.
По ее словам, особенно чувствительными к изменениям магнитного поля Земли являются люди с уязвимой нервной системой и психическими расстройствами.