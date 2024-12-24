Народные приметы на 25 декабря 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 25 декабря чтят память чудотворца Святителя Спиридона Тримифунтского. Согласно писаниям, он посвятил свою жизнь любви, доброте и вере. Святой отрывал свои двери для бездомных, кормил странников и всегда поддерживал нуждающихся. За добрые дела Бог наделил будущего святителя дарами прозорливости, исцеления неизлечимых болезней, изгнания бесов и даже воскрешения мертвых.
На Руси верили, что Спиридон Тримифунтский следит за ходом Солнца, возвращая его тепло и свет к весне.
Приметы погоды 25 декабря
25 декабря рекомендуется наблюдать за поведением воробьев: если птица начала таскать пух и перья в свое гнездо, в скором времени ударят сильные морозы. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
25 декабря будет ясное небо — на Новый год будет солнечная и морозная погода.
Пасмурное утро в это число — ожидайте раннюю весну.
Целый день дует переменный ветер или идет снег — в следующем году будет богатый урожай.
В лесу будет слышен треск деревьев — в ближайшие дни стоит ожидать резкое похолодание.
Что можно делать 25 декабря
25 декабря, чтобы уберечь дом от нечисти и темных сил, нужно положить на порог топор острием вверх. Что еще, согласно поверьям, можно делать в это число?
В этот день нужно стряхивать снег с деревьев, чтобы они лучше росли.
Спиридонов день отлично подойдет для посиделок с близкими и друзьями у костра. На Руси верили, что такое ритуал может призвать раннюю весну.
Утром 25 декабря можно отправиться в церковь, чтобы помолиться Святителю Спиридону об удаче в строительстве и в делах, связанных с недвижимостью. Особенно актуально это для риэлторов, ведь за год спрос на новостройки Москвы и Подмосковья резко упал.
Чтобы привлечь здоровье и избавиться от злых духов, рекомендуется в это число проветривать комнаты. Врач подтвердил, что в зимнее время года — это особенно важно.
Что запрещено делать 25 декабря
25 декабря категорически запрещено ходить в лес, иначе можно разбудить разъяренного медведя. Что еще не стоит делать в этот день?
Так как продолжается Рождественский пост, нельзя употреблять в пищу мясо, молочные продукты, яйца и алкоголь. К тому же доказано, что употребление спиртного связано с ранней смертностью.
Чтобы избежать серьезных заболеваний, не надевайте 25 декабря старую или грязную одежду.
Нельзя в это число мыть голову маленьким детям, в противном случае их могут начать мучить болезни и ночные кошмары. Они, кстати, могут сниться в любом возрасте, хотя содержание таких снов будет меняться по мере взросления.
На Руси верили, что не стоит в этот день оставлять детей и юных девушек без присмотра, иначе в них могут вселиться злые духи.
Чтобы избежать финансовых проблем, избегайте охоты.
Категорически запрещено ругаться и ссориться, иначе весь следующий год пройдет в склоках с близкими людьми.