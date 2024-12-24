Народные приметы на 25 декабря 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день нужно стряхивать снег с деревьев, чтобы они лучше росли.

Спиридонов день отлично подойдет для посиделок с близкими и друзьями у костра. На Руси верили, что такое ритуал может призвать раннюю весну.

Утром 25 декабря можно отправиться в церковь, чтобы помолиться Святителю Спиридону об удаче в строительстве и в делах, связанных с недвижимостью. Особенно актуально это для риэлторов, ведь за год спрос на новостройки Москвы и Подмосковья резко упал.